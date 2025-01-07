Nvidia, yine yaptı yapacağını: Robot ve otonom araçlarda yeni dönem başlıyor

07 Ocak 2025 09:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:18

CES 2025’te tanıtılan yeni yapay zeka modelleri, robotların ve otonom araçların eğitim maliyetini düşürürken, RTX 50 serisi çipler oyunlara sinema kalitesinde grafikler getiriyor. Toyota iş birliğiyle de otomotiv sektörüne yön veriliyor!

Nvidia​ CEO’su Jensen Huang​, CES 2025 fuarında düzenlenen konuşmasında robot​ ve otonom araç eğitiminde çığır açacak yeni teknolojilerini tanıttı. Bunun yanı sıra yeni oyun çipleri ve Toyota ile yapılan iş birliği duyuruldu.

ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, robot ve otonom araçların eğitim maliyetlerini düşürecek yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. Cosmos adı verilen bu model, gerçek dünyayı taklit eden foto-gerçekçi videolar üreterek robotlar ve araçların eğitimini kolaylaştırıyor. Bu teknoloji sayesinde, artık fiziksel veri toplama yöntemlerine daha az ihtiyaç duyulacak.

VERİMLİLİK VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Cosmos, "sentetik veri" adı verilen bir yöntemle robotların ve araçların çevreyi daha iyi anlamasını sağlıyor. Bu teknoloji, dil modellerinin chatbot’lar üzerindeki etkisine benzer bir rol oynayarak robotik dünyasında devrim yaratmayı hedefliyor. Kullanıcılar, yalnızca bir metin açıklaması yazarak fizik kurallarına uygun bir sanal dünya yaratabilecek.

Huang, bu teknolojinin "ChatGPT anı" yaşaması için daha fazla veri gerektiğini ifade etti. Yine de bu sistemin, robotik ve sanayi yapay zekasında büyük bir dönüşüm yaratması bekleniyor.

YENİ OYUN ÇİPLERİ: RTX 50 SERİSİ

Huang’ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer konu, yeni oyun çipleri oldu. Nvidia’nın 'Blackwell' yapay zeka teknolojisini kullanan bu çipler, video oyunlarına sinema kalitesinde grafikler getiriyor. Örneğin, bir çaydanlığın yüzeyindeki kusurlar ve parmak izi gibi detaylar daha gerçekçi görünecek.

RTX 50 serisi oyun çipleri, Ocak ayı sonunda piyasaya çıkacak. Fiyatlar 549 dolardan başlayıp 1.999 dolara kadar çıkacak. Nvidia, bu serideki orta segment çiplerin, önceki amiral gemisi RTX 4090’ın performansını yakalayacağını belirtti.

TOYOTA İLE İŞ BİRLİĞİ

Nvidia, Toyota’nın bazı modellerinde ileri seviye sürücü destek sistemleri için Orin çiplerini ve otomotiv işletim sistemini kullanacağını duyurdu. Modeller hakkında henüz detay verilmedi ancak şirket, bu alanda gelirlerinin 2026 yılında 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

YENİ BİLGİSAYAR: PROJECT DIGITS

Nvidia, bireysel yazılım geliştiriciler için tasarladığı Project DIGITS isimli masaüstü bilgisayarını tanıttı. Bu bilgisayar, şirketin veri merkezlerinde kullanılan çiplerin küçük bir versiyonunu içeriyor ve yapay zeka sistemlerini hızlıca test etmeye olanak tanıyor. Ancak sistemin başlangıç fiyatı 3.000 dolar olacak ve Linux tabanlı bir işletim sistemi ile çalışacak.

NVİDİA, REKOR KIRDI

CES fuarındaki duyuruların ardından Nvidia’nın hisseleri 149.43 dolarla rekor kırdı. Şirketin toplam piyasa değeri 3.66 trilyon dolara ulaştı ve Nvidia, Apple’ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.