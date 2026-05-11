NVIDIA'dan dikkat çeken açıklama: Yapay zekâ artık insan çalışandan daha pahalı

Yapay zekâ şirketlere hız kazandırıyor, işleri kolaylaştırıyor. Ancak işin perde arkasında pek de ucuz olmayan bir tablo var. NVIDIA’nın yaptığı son açıklamalar, yapay zekâ altyapısının artık şirketler için insan çalışanlardan daha büyük bir maliyet kalemi haline geldiğini gösteriyor.

Özellikle son yıllarda yapay zekânın hemen her bilgi teknolojisi alanına girmesiyle birlikte, bu sistemleri besleyen sunuculara, veri merkezlerine ve yüksek işlem gücüne olan ihtiyaç ciddi şekilde arttı. Bunun doğal sonucu olarak da harcamalar hızla yükseldi.

HESAPLAMA MALİYETİ MAAŞLARI GERİDE BIRAKTI

NVIDIA Uygulamalı Derin Öğrenme Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro, şirket içindeki bazı ekiplerde yapay zekâ hesaplama maliyetlerinin çalışan maliyetlerinden daha yüksek olduğunu söyledi.

Bu, aslında sektörün geldiği noktayı oldukça net ortaya koyuyor. Çünkü artık mesele yalnızca yazılım geliştirmek değil; o yazılımı çalıştıracak dev altyapıyı kurmak ve sürekli güncel tutmak da gerekiyor.

NVIDIA, hem müşterilerine sunduğu çözümler hem de kendi teknolojileri için bu altyapıya büyük ölçüde bağımlı. Özellikle NVIDIA’nın geliştirdiği DLSS gibi sistemler ve şirketin yapay zekâ modelleri, yüksek işlem gücü olmadan çalışamıyor.

TRİLYON DOLARLIK YARIŞ

Yapay zekâ alanındaki rekabet büyüdükçe, şirketlerin yaptığı yatırımlar da adeta katlanıyor. Mevcut sistemleri güçlendirmek ve yeni projeler hayata geçirmek için trilyonlarca dolarlık bütçeler devreye giriyor.

Bu yük sadece NVIDIA’ya özgü değil. Uber ve Swan AI gibi şirketler de artan yapay zekâ maliyetleriyle karşı karşıya.

Araştırma şirketi Gartner’a göre, dünya genelindeki toplam BT harcamalarının 2026 yılında 6,31 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu da geçen yıla göre yüzde 13,5’lik bir artış anlamına geliyor.

JENSEN HUANG: İNSANLAR SORUN ÇÖZMEK İÇİN VAR

Jensen Huang ise yapay zekânın insanları tamamen devre dışı bırakacağı görüşüne katılmıyor. Huang’a göre geleceğin çalışanları, yapay zekâyı bir yardımcı gibi kullanarak işlerini daha hızlı ve verimli hale getirecek. Yani insanlar yalnızca görevleri yerine getiren değil, asıl olarak sorun çözen kişiler olacak.

