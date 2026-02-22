Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre bu yatırım gerçekleşirse, OpenAI’ın şirket değeri 730 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Elbette henüz imzalar atılmış değil. Görüşmeler sürüyor ve rakamların değişme ihtimali de masada.

100 MİLYAR DOLARLIK PLANDAN AYRI BİR HAMLE

Dikkat çeken nokta şu: Gündemdeki 30 milyar dolarlık yatırım, daha önce açıklanan 100 milyar dolarlık altyapı iş birliğinden bağımsız bir yapı taşıyor.