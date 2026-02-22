Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

Kategoriler
Nvidia’nın, OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği konuşuluyor. Bu olası finansman turu, şirketin değerini 730 milyar dolara taşıyabilir.
ABD merkezli yarı iletken devi Nvidia, yapay zekâ alanındaki en güçlü aktörlerden OpenAI için yeni ve oldukça büyük bir yatırım planını masaya koydu. İddialara göre Nvidia, 30 milyar dolara kadar çıkabilecek bir finansman turuna katılmayı değerlendiriyor.
Konuya yakın kaynakların aktardığına göre bu yatırım gerçekleşirse, OpenAI’ın şirket değeri 730 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Elbette henüz imzalar atılmış değil. Görüşmeler sürüyor ve rakamların değişme ihtimali de masada.
Dikkat çeken nokta şu: Gündemdeki 30 milyar dolarlık yatırım, daha önce açıklanan 100 milyar dolarlık altyapı iş birliğinden bağımsız bir yapı taşıyor.
Hatırlanacağı üzere eylül ayında duyurulan 100 milyar dolarlık plan, Nvidia’nın OpenAI’a uzun vadeli ve kademeli yatırım yapmasını öngörüyordu. Model basitti ama büyüktü: Yeni süper bilgisayar merkezleri devreye girdikçe yatırım adım adım hayata geçirilecekti. İlk aşamada 1 gigawatt’lık kapasite tamamlandığında 10 milyar dolarlık yatırım planlanmıştı.
Ancak son dönemde konuşulan 30 milyar dolarlık tutarın, bu kapasite hedeflerine ya da belirli kilometre taşlarına bağlı olmadığı ifade ediliyor. Yani, açıkçası daha esnek bir yapı söz konusu. Kaynaklar, yatırımın herhangi bir takvime endekslenmediğini belirtiyor.
Öte yandan iki şirket arasında daha önce duyurulan 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasının akıbeti de son aylarda soru işareti bırakmıştı. Bazı iddialar planın askıya alındığını öne sürdü. Fakat taraflardan gelen açıklamalar bu söylentileri yatıştırma yönündeydi.
OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Nvidia ile iş birliğinden memnun olduklarını dile getirdi. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise OpenAI’ın bir sonraki yatırım turuna katılım konusunda “herhangi bir tereddüt bulunmadığını” söyledi.