Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

Şubat 22, 2026 11:03
1
Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

Nvidia’nın, OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği konuşuluyor. Bu olası finansman turu, şirketin değerini 730 milyar dolara taşıyabilir.

ABD merkezli yarı iletken devi Nvidia, yapay zekâ alanındaki en güçlü aktörlerden OpenAI için yeni ve oldukça büyük bir yatırım planını masaya koydu. İddialara göre Nvidia, 30 milyar dolara kadar çıkabilecek bir finansman turuna katılmayı değerlendiriyor.

2
Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre bu yatırım gerçekleşirse, OpenAI’ın şirket değeri 730 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Elbette henüz imzalar atılmış değil. Görüşmeler sürüyor ve rakamların değişme ihtimali de masada.

100 MİLYAR DOLARLIK PLANDAN AYRI BİR HAMLE

Dikkat çeken nokta şu: Gündemdeki 30 milyar dolarlık yatırım, daha önce açıklanan 100 milyar dolarlık altyapı iş birliğinden bağımsız bir yapı taşıyor.

3
Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

Hatırlanacağı üzere eylül ayında duyurulan 100 milyar dolarlık plan, Nvidia’nın OpenAI’a uzun vadeli ve kademeli yatırım yapmasını öngörüyordu. Model basitti ama büyüktü: Yeni süper bilgisayar merkezleri devreye girdikçe yatırım adım adım hayata geçirilecekti. İlk aşamada 1 gigawatt’lık kapasite tamamlandığında 10 milyar dolarlık yatırım planlanmıştı.

Ancak son dönemde konuşulan 30 milyar dolarlık tutarın, bu kapasite hedeflerine ya da belirli kilometre taşlarına bağlı olmadığı ifade ediliyor. Yani, açıkçası daha esnek bir yapı söz konusu. Kaynaklar, yatırımın herhangi bir takvime endekslenmediğini belirtiyor.

4
Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

ANLAŞMANIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Öte yandan iki şirket arasında daha önce duyurulan 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasının akıbeti de son aylarda soru işareti bırakmıştı. Bazı iddialar planın askıya alındığını öne sürdü. Fakat taraflardan gelen açıklamalar bu söylentileri yatıştırma yönündeydi.

5
Nvidia’dan OpenAI’a 30 milyar dolarlık dev hamle

OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Nvidia ile iş birliğinden memnun olduklarını dile getirdi. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise OpenAI’ın bir sonraki yatırım turuna katılım konusunda “herhangi bir tereddüt bulunmadığını” söyledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.