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 | Murat Makas

Nvidia'dan veda sinyali: Efsane kartlara güncelleme yok

Nvidia, GeForce GTX 700, 900 ve 10 serisi ekran kartlarına Ekim 2025 itibarıyla sürücü desteğini sonlandırıyor. Efsanevi GTX 1080 Ti da dahil olmak üzere birçok model artık yeni oyun optimizasyonu almayacak.

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Nvidia'dan veda sinyali: Efsane kartlara güncelleme yok
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:21

Nvidia, yıllardır oyuncuların gözdesi olan bazı ekran kartlarını emekliye ayırıyor. Şirket, GeForce GTX 700, 900 ve 10 serisi ekran kartları için Ekim 2025 itibarıyla sürücü güncellemelerini tamamen durdurma kararı aldı.

Bu karar, GeForce GTX 1080 Ti gibi efsanevi modellerin de dahil olduğu geniş bir kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor. Yeni oyunlar için artık performans artışı ya da optimizasyon sunulmayacak. Ancak Nvidia, bu kartlara 2028'e kadar üç ayda bir güvenlik güncellemesi vermeye devam edecek. Yani sistem güvenliği korunacak ama oyun performansında yenilik beklenmeyecek.

Nvidia'dan veda sinyali: Efsane kartlara güncelleme yok

11 YIL DESTEK, ARTIK YENİ SAYFA

Nvidia, bu kartlara 11 yıl boyunca kesintisiz destek sunduğunu hatırlatıyor. Şirket, bu uzun sürenin sektör ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların da bu süreçte verdiği desteğe teşekkür ediyor. Sosyal medya yorumları da bu vefaya kayıtsız kalmadı; birçok kullanıcı, Nvidia'ya teşekkür mesajları paylaştı.

Nvidia'dan veda sinyali: Efsane kartlara güncelleme yok

YENİ HEDEF: RTX DÜNYASI

Destek kesintisinin ardında stratejik bir karar var. Nvidia, mühendislik kaynaklarını artık RTX 20, 30 ve 40 serisi kartlara yönlendirmek istiyor. Zira yapay zekâ hızlandırma, ışın izleme ve DLSS gibi teknolojiler daha fazla yazılım yatırımı gerektiriyor. Eski kartlara destek vermek, bu gelişmeleri yavaşlatan bir yük haline gelmiş durumda.

Nvidia'dan veda sinyali: Efsane kartlara güncelleme yok
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ETİKETLER
#emekli
#nvıdıa
#Oyuncak Makinesi
#Geforce Gtx
#Ekran Kartı
#Sürücü Güncellemesi
#Rtx
#Teknoloji
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