Nvidia'ya rakip çıktı: Arm, yapay zeka çipleri için harekete geçti

13 May 2024 15:25 - Güncelleme : 13 May 2024 15:25

Arm, kendi veri merkezlerinde kullanmayı planlayan ana şirketi SoftBank için yapay zeka işlemcileri geliştirmeye hazırlanıyor. Bu adım, SoftBank CEO'su Masayoshi Son'un Arm'ı 64 milyar dolarlık yatırımla yapay zeka odaklı bir şirkete dönüştürme vizyonunun parçası.

Arm bünyesinde yapay zeka çipleri için özel bir bölüm oluşturulacak. 2025'in ilkbaharına kadar bir prototip hazırlanması hedefleniyor. Seri üretime aynı yılın sonbahar döneminde başlanacak. Üretimi TSMC, Samsung Foundry veya Intel firmalarından biri üstlenecek.

ENERJİ ÜRETİMİNE DE GEÇECEK

SoftBank, 2026 yılına kadar ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da kendi işlemcilerini kullanan veri merkezleri kurmayı planlıyor. Bu merkezlerin büyük güç gereksinimleri nedeniyle, şirketin enerji üretimine de gireceği bildiriliyor. Nikkei'nin iddiasına göre planlar arasında rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinin geliştirilmesi ve yeni nesil füzyon teknolojisine öncülük edilmesi de yer alıyor.

GİDERLERİ SOFTBANK KARŞILAYACAK

Nikkei'nin haberine göre, Arm'ın yüzde 90 hissesine sahip olan SoftBank, milyarlarca dolara mal olacağı tahmin edilen ilk geliştirme masraflarını karşılayacak. Seri üretime geçildiğinde, yapay zeka çipi işinin SoftBank şemsiyesi altında işletilebileceği konuşuluyor.

Belirsiz bir konu; Arm'ın tasarımı müşterilerine sunup sunmayacağı. SoftBank sadece Arm'dan teknoloji lisansı alan çip geliştiricilerine karşı değil, aynı zamanda Amazon ve Microsoft gibi bulut şirketlerine karşı da rekabet edeceğinden, Arm'ın müşterilerinin burada nasıl etkileneceği bilinmiyor.

Yapay zeka işlemcileri pazarı hızla büyüyor ve bu yıl 30 milyar dolardan 2029 yılına kadar 100 milyar doların üzerine çıkması ve 2032'ye kadar 200 milyar doları aşacağı öngörülüyor.