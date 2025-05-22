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 | Ömer Faruk Dogan

O telefon artık resmen külüstür! Zenginlerin gözdesiydi

Apple, ürün destek listesini güncelledi ve milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karara imza attı. Bir dönem zenginlerin gözdesi olarak bilinen iki telefon modelini resmen "vintage" yani "eski" ilan etti. Peki bu ne anlama geliyor?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 15:08

ABD'li teknoloji devi Apple bazı iPhone ve iPad modellerini "eski" ve "modası geçmiş" (obsolete) kategorilerine taşıdı. Söz konusu değişiklik, özellikle eski iPhone sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

IPHONE 7 / 8 MODELLERİ 'VINTAGE' İLAN EDİLDİ

Apple'ın resmi listesine göre, iPhone 7 Plus ile birlikte 64 GB ve 256 GB kapasiteli iPhone 8 modelleri, satıştan kaldırılmasının üzerinden 5 yıl geçtiği için artık "vintage" (eski) olarak sınıflandırılıyor. Daha önce "PRODUCT(RED)" renkli iPhone 8 modelleri de listeye dahil edilmişti. 128 GB'lık iPhone 8 versiyonu ise piyasada daha uzun süre kaldığı için henüz listeye alınmadı.

Vintage kategorisine alınan ürünler için Apple ve Yetkili Servis Sağlayıcılar sınırlı onarım hizmeti sunabiliyor. Ancak bu hizmet, yalnızca gerekli yedek parçalar mevcutsa geçerli. Aksi halde kullanıcılar, cihazlarını tamir ettiremeyebilir.

O telefon artık resmen külüstür! Zenginlerin gözdesiydi

IPAD AIR 2 VE IPAD MINI 2 ARTIK "MODASI GEÇMİŞ"

Apple, liste güncellemesinde sadece iPhone'lara değil, iPad'lere de dokundu. iPad Air 2 ve iPad mini 2 modelleri artık tamamen "modası geçmiş" (obsolete) statüsünde. Bu cihazlar için Apple servislerinde hiçbir onarım yapılmıyor ve yedek parça desteği de sağlanmıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone "vintage" kategorisine alınması ne anlama geliyor?
"Vintage" olarak sınıflandırılan Apple ürünleri, satıştan kaldırıldıktan sonra 5 yılı geçmiş cihazlardır. Apple ve Yetkili Servis Sağlayıcılar yalnızca yedek parça bulunması halinde sınırlı onarım hizmeti sunabilir.
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#Teknoloji
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