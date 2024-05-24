OLED ekranlı iPad Mini 7 için çıkış tarihi sızdırıldı

24 May 2024 17:10 - Güncelleme : 24 May 2024 17:11

Güney Kore'den gelen bir rapora göre Apple, beklenenden çok daha geç bir tarihte OLED ekranlı yeni bir iPad Mini piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir.

iPad Mini 6'nın piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse üç yıl geçti ve Apple yeni bir model tanıtmadı. Son iPad Mini, 2021 yılında Apple'ın A15 çipiyle duyurulmuştu. Naver'in bir raporuna göre iPad Mini 7, 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayabilir.

Apple, 7 Mayıs'taki Let Loose etkinliğinde yeni tablet modelleri olanOLED iPad Pro ve iPad Air 6'yı duyurmuştu. Ancak iPad Mini'den hiç bahsetmemişti. Bloomberg'den Mark Gurman, geçtiğimiz hafta yeni iPad Mini'nin 2025'ten önce piyasaya sürülmeyeceğini belirtmişti.

IPAD MINI 7, OLED EKRANA SAHİP OLACAK

Naver, yeni iPad Mini'nin iPad Pro gibi OLED ekran kullanacağını bildirdi. Samsung'un yaklaşan tablet için örnek ekranlar geliştirmeye başladığı öne sürüldü.

Raporda, "Samsung Display, Nisan 2024'te iPad Mini için 8 inçlik panel örnekleri geliştirmeye başladı. Samsung Display ile ileri düzey geliştirme çalışmaları yürüten az sayıda yerli ortak da kısa süre önce bu konuda yanıt vermeye başladı" denildi.

APPLE, IPAD'DE OLED'E GEÇİŞ YAPTI

Apple iPad'leri için sadece LCD ekranlar kullanıyordu, ancak bu yıl OLED ekranlara geçiş yaptı. Sadece 11 inç ve 12.9 inç boyutlarındaki Pro modelleri yeni OLED ekranlara sahipken, Air ve Mini gibi diğer modellerde LCD ekran kullanılıyor.

Bununla birlikte şirket iPad Pro'da, standart bir OLED panelden daha gelişmiş olan ve daha iyi parlaklık için iki panelin bir araya getirildiği "Tandem OLED" olarak adlandırılan özel bir teknolojiyi kullandı.

Not: Haber içindeki ilk iki görsel iPad Mini 6'ya, üçüncü görsel ise iPad Pro'ya aittir.