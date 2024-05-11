One UI 6.1'in sorunları bitmiyor! Galaxy S23 Ultra'da can sıkan hata

11 May 2024 11:33 - Güncelleme : 11 May 2024 11:33

iPhone 16 Pro'dan bir bilgi daha geldi: Apple ekranı coşturacak

iPhone 16 Pro'dan bir bilgi daha geldi: Apple ekranı coşturacak

Samsung'dan Türkiye'deki kullanıcılara müjde: Yapay zekalı One UI 6.1 iki model için yayınlandı

Samsung'dan Türkiye'deki kullanıcılara müjde: Yapay zekalı One UI 6.1 iki model için yayınlandı

Teknoloji devi Samsung'un son güncellemesi, kullanıcıları arasında endişe uyandırdı. OneUI 6.1 güncellemesi, Galaxy S24 serisiyle birlikte sunulan Galaxy AI yapay zeka paketini diğer modellere de getiriyor ancak bazı kullanıcılar bu güncelleme sonrası çeşitli sorunlarla karşılaştı. En dikkat çekici sorunlardan biri, Galaxy S23 Ultra kullanıcılarının ekranıyla ilgili yaşadığı problemler.

ONE UI 6.1 SONRASI GALAXY S23 ULTRA'DA PROBLEM

Güncelleme sonrası bazı Galaxy S23 Ultra kullanıcıları, kilit ekranındaki saat ögesinde yer, tarz ve fontlarda bazen sıfırlamaların yaşandığını rapor ediyorlar. Bu durum, kullanıcıların günlük kullanımda zamanı takip etmekte zorluk yaşamasına neden oluyor.

Bununla birlikte, saat ikonunun beklenmedik şekilde hareket etmesi, kilit ekranında gelen bildirimlerin beklenmedik şekilde bildirim panelini açmasına neden oluyor. Bu da kullanıcıların gelen bildirimleri görüntüleme deneyimini olumsuz etkiliyor.

Şimdilik, saat ikonunun yerini değiştirmenin bu sorunu çözdüğü belirtilirken Samsung kullanıcıları, şirketten bu konuda acilen bir çözüm talep ediyorlar. Ancak henüz Samsung'dan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

EKRAN VE PİL SORUNU DA YAŞANMIŞTI

One UI 6.1'in problemleri kilit ekranıyla sınırlı değil. Güncelleme piyasaya sunulduğundan beri Galaxy S23 özelinde sorunlarla gündeme geliyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda güncelleme sonrası ekranın dokunmaları algılamadığı ya da çok yavaş algıladığı rapor edilmişti.

Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 kullanıcıları da aşırı pil tüketiminden muzdarip olduklarını belirtmişlerdi. Bilmeyenler için iPhone 15 piyasaya çıktığında ise aşırı ısınma sorunu yaşamıştı ve Apple, yayınladığı yazılım güncellemeleri ile sorunları çözmüştü.