One UI 7 beta sürümü hazır: Samsung Almanya, kullanıma açılacağı tarihi duyurdu

05 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:09

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcılarının uzun süredir beklediği One UI 7 beta sürümünü yıl sonundan önce piyasaya süreceğini açıklamıştı. Şirket bu sözünü tutuyor. Samsung Almanya ekibi, One UI 7 beta programının kullanıma sunulacağı tarihi paylaştı.

Samsung hayranları, şirketin Ekim 2024 tarihinde düzenlediği Samsung Developer Conference (SDC) etkinliğinde yazılımının bir sonraki sürümüne dair ufak bir ipucu verdiğinden beri One UI 7 beta sürümünü sabırla bekliyor. Etkinlikte, One UI 7'nin gelecek yıldan önce yayınlanmayacağı, ancak beta programının yıl sonuna kadar başlayacağı doğrulanmıştı.

SAMSUNG ALMANYA, ONE UI 7 BETA BAŞLANGIÇ TARİHİNİ DUYURDU

Güney Koreli şirketten One UI 7 beta sürümünün çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmediğini belirtmekte fayda var. Ancak Samsung Almanya ekibi, beta programının hangi gün kullanıma açılacağını "ağzından kaçırmış" olabilir.

SamMobile sitesinin aktardığına göre, Samsung Almanya'nın resmi müşteri destek kanalı üzerinden bir kullanıcı, One UI 7 beta sürümünü ne zaman yükleyebileceğini sordu. Destek temsilcisi, programın 5 Aralık tarihinde (yarın) Galaxy S24​, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra için piyasaya sunulacağını doğruladı. Hatta bunu teyit eden bir görsel bile paylaştılar.

Elbette Almanya, One UI 7 beta sürümünün başlatıldığı tek ülke olmayacak. Beta sürümünün zamanla birçok ülkede erişime açılması bekleniyor. Uygun ülkelerdeki kullanıcılar, muhtemelen yarın itibarıyla programa nasıl katılabileceklerini dair bilgiye ulaşabilecekleri bir bildirim alacak.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

One UI 7 final sürümü ilk olarak Galaxy S25 serisiyle piyasaya çıkacak. Bununla birlikte güncelleme, Samsung'un amiral gemisi modellerinden orta segment cihazlarına kadar birçok modeliyle uyumlu. İşte One UI 7 alacak telefonlar:

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

ONE UI 7 ARAYÜZÜNÜN FOTOĞRAFLARI SIZDIRILDI

Bu arada geçtiğimiz günlerde de One UI 7 arayüzünü gösteren birkaç fotoğraf ve bir video sızdırıldı. Videoyu sayfanın başında izleyebilirsiniz.