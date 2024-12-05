One UI 7 beta sürümü hazır: Samsung Almanya, kullanıma açılacağı tarihi duyurdu
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcılarının uzun süredir beklediği One UI 7 beta sürümünü yıl sonundan önce piyasaya süreceğini açıklamıştı. Şirket bu sözünü tutuyor. Samsung Almanya ekibi, One UI 7 beta programının kullanıma sunulacağı tarihi paylaştı.
Samsung hayranları, şirketin Ekim 2024 tarihinde düzenlediği Samsung Developer Conference (SDC) etkinliğinde yazılımının bir sonraki sürümüne dair ufak bir ipucu verdiğinden beri One UI 7 beta sürümünü sabırla bekliyor. Etkinlikte, One UI 7'nin gelecek yıldan önce yayınlanmayacağı, ancak beta programının yıl sonuna kadar başlayacağı doğrulanmıştı.
SAMSUNG ALMANYA, ONE UI 7 BETA BAŞLANGIÇ TARİHİNİ DUYURDU
Güney Koreli şirketten One UI 7 beta sürümünün çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmediğini belirtmekte fayda var. Ancak Samsung Almanya ekibi, beta programının hangi gün kullanıma açılacağını "ağzından kaçırmış" olabilir.
SamMobile sitesinin aktardığına göre, Samsung Almanya'nın resmi müşteri destek kanalı üzerinden bir kullanıcı, One UI 7 beta sürümünü ne zaman yükleyebileceğini sordu. Destek temsilcisi, programın 5 Aralık tarihinde (yarın) Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra için piyasaya sunulacağını doğruladı. Hatta bunu teyit eden bir görsel bile paylaştılar.
Elbette Almanya, One UI 7 beta sürümünün başlatıldığı tek ülke olmayacak. Beta sürümünün zamanla birçok ülkede erişime açılması bekleniyor. Uygun ülkelerdeki kullanıcılar, muhtemelen yarın itibarıyla programa nasıl katılabileceklerini dair bilgiye ulaşabilecekleri bir bildirim alacak.
ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR
One UI 7 final sürümü ilk olarak Galaxy S25 serisiyle piyasaya çıkacak. Bununla birlikte güncelleme, Samsung'un amiral gemisi modellerinden orta segment cihazlarına kadar birçok modeliyle uyumlu. İşte One UI 7 alacak telefonlar:
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M serisi
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
ONE UI 7 ARAYÜZÜNÜN FOTOĞRAFLARI SIZDIRILDI
Bu arada geçtiğimiz günlerde de One UI 7 arayüzünü gösteren birkaç fotoğraf ve bir video sızdırıldı. Videoyu sayfanın başında izleyebilirsiniz.