One UI 7 ile iPhone kilit ekranı özellikleri Samsung telefonlara geliyor

25 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 13:43

Apple, ilk olarak iPhone 14 Pro serisiyle tanıttığı Dinamik Ada + Canlı Etkinlikler özelliği ile iPhone'un ekranındaki çentiği, önemli bildirimleri takip edebileceğiniz ve belirli uygulamalara hızlı erişim sağlayabileceğiniz şekilde yapılandırmıştı.

Canlı Etkinlikler, kilit ekranında çalışarak yemek siparişinizin durumu, çalınan müziğiniz ve kişisel erişim noktanız vb. özellikler için gerçek zamanlı güncellemeler sağlıyor.

iPhone 14'ün piyasaya sürülmesinden bu yana, birçok Android akıllı telefon üreticisi Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler özelliğini kendi cihazlarına uyarladı. Samsung'un da yaklaşan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi ile bu kervana katılacağı öğrenildi.

ONE UI 7, CANLI ETKİNLİKLER ÖZELLİĞİNİ İÇERECEK

"Android Police" sitesinin haberine göre, Samsung yaklaşan One UI 7 kullanıcı arayüzüne, Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler özelliğininin kendi versiyonunu koyacak.

Bu söylenti, Samsung'un One UI 7 için iOS 18'den ilham aldığı yönündeki iddiaları doğruluyor. Bölünmüş bildirim gölgesi ve Hızlı Ayarlar paneli gibi birçok iOS özelliğini kopyalamanın yanı sıra, şirketin One UI 7 ile tek elle kullanıma odaklanacağı belirtiliyor.

"Android Police" sitesi, haberinde Android'in bildirim panelinin iPhone'unkinden çok daha güçlü ve özelleştirilebilir olduğunu, Samsung'un Dinamik Ada uygulamasının ise bazı avantajlar sunmadığı sürece son kullanıcılara hitap etmeyebileceğini belirtti.

Haberde ayrıca bu özelliğin başlangıçta üçüncü parti uygulamalarla çalışmama ihtimali olduğu ve bunun da özelliğin kullanışlılığını sınırlayabileceğine dikkat çekildi.

Canlı Etkinlikler, One UI 7'ye değerli bir eklenti olabilir ve kilit ekranından skorları veya yemek teslimat durumunu gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlar. Özellikle flip tarzı katlanabilir cihazların kapak ekranında kullanışlı olacağı düşünülüyor.

ONE UI 7 BETA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Donanım Haber'in aktardığına göre iOS özelliklerini göreceğimiz yeni One UI sürümünün herkese açık beta sürümü temmuz sonu, ağustos başı gibi yayınlanmaya başlayacak. Bu süreçte One UI 7 ile gelen yeni özellikleri resmî olmayan şekilde görmeye devam edeceğiz.