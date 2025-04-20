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 | Ömer Faruk Dogan

One UI 8 (Android 16) hangi telefonlara gelecek? Tam liste

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi ile 70'ten fazla Galaxy cihazına yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Peki One UI 8 hangi Samsung telefonlara ve tabletlere gelecek? Galaxy S, A, M, F ve Z serilerinden Android 16 destekli modellerin tam listesini derledik.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 11:52

Google, Android 16'nın beta testlerine resmi olarak start verdi ve bu da Samsung gibi büyük üreticilerin Android 16 sürümünü cihazlarında kullanıma açmaya yakın olduğu anlamına geliyor. Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, Samsung kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

"One UI 8 alacak telefonlar hangileri?", "Android 16 güncellemesi ne zaman gelecek?", "Hangi Samsung modelleri Android 16 alacak?" gibi sorular, Galaxy kullanıcıları tarafından sıkça soruluyor.

Samsung, geçtiğimiz yıllarda aldığı yeni kararla artık amiral gemisi telefonlarına 6 yıl Android güncellemesi sunacağını duyurmuştu. Bu da Android 16 güncellemesinin Galaxy S serisi, Galaxy Z katlanabilir telefonlar, Galaxy Tab tabletler ve Galaxy A/M/F serisinden birçok cihaza geleceği anlamına geliyor.

One UI 8 (Android 16) hangi telefonlara gelecek? Tam liste

ONE UI 8 (ANDROID 16) NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gizmochina'nın aktardığına göre, Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü 2025'in ikinci çeyreği sonunda yayınlaması bekleniyor. Güney Koreli şirketin ise kendi arayüzü olan One UI 8'i, bu takvimin hemen ardından yani 2025'in üçüncü çeyreğinde kullanıcılarına sunması muhtemel.

One UI 8 (Android 16) hangi telefonlara gelecek? Tam liste

ANDROID 16 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR - GÜNCEL LİSTE

Aşağıda yer alan liste, Samsung Android 16 güncellemesi alacak modellerin güncel bir özeti olarak karşımıza çıkıyor. Resmi takvim henüz açıklanmasa da, bu cihazlar Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi için neredeyse kesin adaylar arasında yer alıyor:

Galaxy S serisi

  • Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
  • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
  • Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi (katlanabilir)

  • Galaxy Z Fold 6 / Fold 5 / Fold 4
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Flip 6 / Flip 5 / Flip 4

Galaxy Tab serisi

  • Galaxy Tab S10+ / S10 Ultra / S10 FE / S10 FE+
  • Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)
  • Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+
  • Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)
  • Galaxy Tab A9 / A9+

Galaxy A serisi

  • Galaxy A73 / A56 / A55 / A54 / A53
  • Galaxy A36 / A35 / A34 / A33
  • Galaxy A25 / A24 / A23
  • Galaxy A16 / A15 / A14 (LTE / 5G)
  • Galaxy A06

Galaxy M serisi

  • Galaxy M56 / M55s / M55 / M54 / M53 / M34 / M33
  • Galaxy M16 / M15 / M06

Galaxy F serisi

  • Galaxy F55 / F54 / F34 / F16 / F15 / F06

Belirtmek gerekiyor ki; Samsung'un Android 16 alacak telefonlar listesi zamanla genişleyebilir. Ancak şimdilik bu modeller, One UI 8 için ilk dalga güncellemelerde yer alması beklenen cihazlar arasında.

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Sıkça Sorulan Sorular

One UI 8.0 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini, Google'ın kararlı Android 16 sürümünü yayınlamasının ardından, 2025'in üçüncü çeyreğinde kullanıma sunması bekleniyor.
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#Teknoloji
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