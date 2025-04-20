One UI 8 (Android 16) hangi telefonlara gelecek? Tam liste

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi ile 70'ten fazla Galaxy cihazına yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Peki One UI 8 hangi Samsung telefonlara ve tabletlere gelecek? Galaxy S, A, M, F ve Z serilerinden Android 16 destekli modellerin tam listesini derledik.
Google, Android 16'nın beta testlerine resmi olarak start verdi ve bu da Samsung gibi büyük üreticilerin Android 16 sürümünü cihazlarında kullanıma açmaya yakın olduğu anlamına geliyor. Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, Samsung kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
"One UI 8 alacak telefonlar hangileri?", "Android 16 güncellemesi ne zaman gelecek?", "Hangi Samsung modelleri Android 16 alacak?" gibi sorular, Galaxy kullanıcıları tarafından sıkça soruluyor.
Samsung, geçtiğimiz yıllarda aldığı yeni kararla artık amiral gemisi telefonlarına 6 yıl Android güncellemesi sunacağını duyurmuştu. Bu da Android 16 güncellemesinin Galaxy S serisi, Galaxy Z katlanabilir telefonlar, Galaxy Tab tabletler ve Galaxy A/M/F serisinden birçok cihaza geleceği anlamına geliyor.
Gizmochina'nın aktardığına göre, Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü 2025'in ikinci çeyreği sonunda yayınlaması bekleniyor. Güney Koreli şirketin ise kendi arayüzü olan One UI 8'i, bu takvimin hemen ardından yani 2025'in üçüncü çeyreğinde kullanıcılarına sunması muhtemel.
Aşağıda yer alan liste, Samsung Android 16 güncellemesi alacak modellerin güncel bir özeti olarak karşımıza çıkıyor. Resmi takvim henüz açıklanmasa da, bu cihazlar Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi için neredeyse kesin adaylar arasında yer alıyor:
Galaxy S serisi
Galaxy Z serisi (katlanabilir)
Galaxy Tab serisi
Galaxy A serisi
Galaxy M serisi
Galaxy F serisi
Belirtmek gerekiyor ki; Samsung'un Android 16 alacak telefonlar listesi zamanla genişleyebilir. Ancak şimdilik bu modeller, One UI 8 için ilk dalga güncellemelerde yer alması beklenen cihazlar arasında.