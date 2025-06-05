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 | Ömer Faruk Dogan

One UI 8 beta sürümü yayınlandı: Samsung telefonlardan popüler özellik kaldırıldı

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin Galaxy S25 için yayınlanan en son beta sürümünde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Kullanıcıların çok sevdiği popüler bir özellik telefonlardan kaldırıldı. İşte tüm detaylar...

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One UI 8 beta sürümü yayınlandı: Samsung telefonlardan popüler özellik kaldırıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 15:37

Samsung, Galaxy S25 modeli için yayınlamış olduğu Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin en son beta sürümüyle birlikte, daha önce sunulan popüler "Predictive Back" özelliğini kaldırdı.

"Predictive Back" özelliği, Android 15 (One UI 7) ile Google uygulamalarında sınırlı şekilde sunulmaya başlanmış, kullanıcıların geri kaydırma hareketi sırasında bir önceki ekranın önizlemesini görmesini sağlayarak gezinmeyi kolaylaştırmıştı. Samsung, One UI 8 ile bu özelliği sistem geneline yaymayı planlıyordu.

One UI 8 beta sürümü yayınlandı: Samsung telefonlardan popüler özellik kaldırıldı

PREDICTIVE BACK ÖZELLİĞİ GERİ GELECEK Mİ?

SamMobile'ın haberine göre, özelliğin kaldırıldığı ZYF1 kodlu beta sürüm, resmi olarak yayınlanmasa da bazı kullanıcılar tarafından "sideloading" yöntemiyle test ediliyor.

Öte yandan bu popüler özelliği özleyenler için, umutlar tamamen tükenmiş değil. Zira işlevin sadece geçici olarak devre dışı bırakılmış olabileceği tahmin ediliyor. Halihazırda Galaxy S22 ve Galaxy S23 serileri için One UI 8 beta sayfaları oluşturulmuşken, Galaxy S24 için de benzer bir adım bekleniyor. Bazı kullanıcılar, yeni beta sürümünde özelliğin geri dönmesini bekliyor.

GALAXY S24-S23-S22 SERİLERİNE DE ONE UI 8 BETASI GELEBİLİR

Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S23 serileri için "One UI 8 Beta Programı" sayfalarını topluluk forumunda oluşturmuş durumda. Bu da markanın bu cihazlara yakında güncellemeyi sunmayı planladığını gösteriyor.

Her ne kadar Galaxy S24 serisi için böyle bir sayfa henüz açılmamış olsa da, şirketin Galaxy S22 ve S23'e betayı sunmayı planladığı düşünüldüğünde, güncellemenin S24 serisine de geleceğini söylemek mantıksız olmayacaktır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Samsung Predictive Back özelliği nedir?
Predictive Back, kullanıcı geri kaydırma hareketi yaptığında bir önceki ekranın önizlemesini göstererek uygulamalar arasında daha sezgisel ve görsel geçiş yapılmasını sağlayan bir Android özelliğidir.
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#Teknoloji
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