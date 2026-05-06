Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:52
1
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

Aylarca süren Beta testlerinin ardından Samsung, yapay zeka destekli yenilikler sunan One UI 8.5 güncellemesinin final sürümünün dağıtımına resmen başladı. Peki One UI 8.5 özellikleri neler? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

2
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

Samsung, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra serisi kullanıcıları için One UI 8.5 güncellemesini sunmaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi, yeni yazılımı ilk olarak kendi ana vatanında erişime açtı.

3
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

Küresel dağıtımın ise mayıs ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Beta programına katılan kullanıcılar öncelikli grupta yer alırken, standart kullanıcıların da endişelenmesine gerek kalmadan ana sürüme geçiş yapabileceği belirtiliyor.

4
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

GÜNCELLEME BOYUTU DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

One UI 8.5 Beta sürümünü deneyimleyen cihazlar için küçük çaplı bir yama gönderiliyor. Yama, telefonun yazılımını doğrudan kararlı sürüme taşıyor.

5
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

Beta programına katılmayan kullanıcılar için ise gigabaytlarca büyüklüğünde tam bir ürün yazılımı sunuluyor. Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi, önceki One UI 8.0 sürümünün yerini alarak cihazları baştan aşağı yeniliyor. Kurulum aşamasında herhangi bir kesinti yaşanmaması adına şarjınızın dolu olması öneriliyor. Olası problemlere karşı yedekleme yapmak da her zaman önem taşıyor.

6
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

ONE UI 8.5 ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

İlk olarak Galaxy S26 serisiyle tanıtılan One UI 8.5, yapay zeka tarafından desteklenen pek çok özelliğe sahip. Şirket, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak amacıyla arayüz üzerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi.

7
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

Ekran alanını genişleten "Ambient Design" (Ortam Tasarımı), yeni sürümdeki en büyük yükseltme olarak öne çıkıyor. Dinamik arayüz dili sayesinde etkinlikler arası geçişler çok daha akıcı hale geliyor. Ayrıca bazı uygulamalar da modern bir yapıya kavuştu.

8
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

SIRADA ONE UI 9 BETA VAR

Kararlı sürümün yayınlanmasıyla birlikte gözler yakında çıkacak One UI 9 Beta programına çevrildi. Yeni test sürecinde Galaxy S26 kullanıcılarının öncelikli olacağı ifade ediliyor. Galaxy S25 serisinin de önümüzdeki aylarda ilgili beta programına dahil edilmesi planlanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.