One UI 8.5 güncellemesi Galaxy S25 için yayınlandı: İşte özellikleri

Aylarca süren Beta testlerinin ardından Samsung, yapay zeka destekli yenilikler sunan One UI 8.5 güncellemesinin final sürümünün dağıtımına resmen başladı. Peki One UI 8.5 özellikleri neler? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Samsung, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra serisi kullanıcıları için One UI 8.5 güncellemesini sunmaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi, yeni yazılımı ilk olarak kendi ana vatanında erişime açtı.
Küresel dağıtımın ise mayıs ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Beta programına katılan kullanıcılar öncelikli grupta yer alırken, standart kullanıcıların da endişelenmesine gerek kalmadan ana sürüme geçiş yapabileceği belirtiliyor.
One UI 8.5 Beta sürümünü deneyimleyen cihazlar için küçük çaplı bir yama gönderiliyor. Yama, telefonun yazılımını doğrudan kararlı sürüme taşıyor.
Beta programına katılmayan kullanıcılar için ise gigabaytlarca büyüklüğünde tam bir ürün yazılımı sunuluyor. Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi, önceki One UI 8.0 sürümünün yerini alarak cihazları baştan aşağı yeniliyor. Kurulum aşamasında herhangi bir kesinti yaşanmaması adına şarjınızın dolu olması öneriliyor. Olası problemlere karşı yedekleme yapmak da her zaman önem taşıyor.
İlk olarak Galaxy S26 serisiyle tanıtılan One UI 8.5, yapay zeka tarafından desteklenen pek çok özelliğe sahip. Şirket, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak amacıyla arayüz üzerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi.
Ekran alanını genişleten "Ambient Design" (Ortam Tasarımı), yeni sürümdeki en büyük yükseltme olarak öne çıkıyor. Dinamik arayüz dili sayesinde etkinlikler arası geçişler çok daha akıcı hale geliyor. Ayrıca bazı uygulamalar da modern bir yapıya kavuştu.
Kararlı sürümün yayınlanmasıyla birlikte gözler yakında çıkacak One UI 9 Beta programına çevrildi. Yeni test sürecinde Galaxy S26 kullanıcılarının öncelikli olacağı ifade ediliyor. Galaxy S25 serisinin de önümüzdeki aylarda ilgili beta programına dahil edilmesi planlanıyor.