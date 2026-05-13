One UI 9 Beta (Android 17) güncellemesi indirmeye açıldı

Samsung, akıllı telefon dünyasında heyecan uyandıran One UI 9 Beta programını resmi olarak duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada Galaxy S26 serisi kullanıcılarının erişimine açılan yazılım, önümüzdeki günlerde belirli pazarlarda test edilmeye başlanacak.

Android 17 işletim sistemini temel alan güncelleme, kullanıcılara daha erişilebilir bir mobil deneyim ve potansiyel güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü bir koruma kalkanı sunmayı hedefliyor. Peki One UI 9 ne zaman gelecek? One UI 9 alacak telefonlar hangileri? İşte detaylar...s

SAMSUNG NOTES VE HIZLI PANEL YENİ YETENEKLER KAZANIYOR

One UI 9 Beta, dikkat çekici iyileştirmelerle geliyor. Samsung Notes uygulaması, dekoratif bantlar ve çok daha geniş kalem çizgisi stilleri gibi araçlarla zenginleştiriliyor. Rehber uygulaması ise kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan, doğrudan Creative Studio üzerinden kişiselleştirilmiş profil kartları oluşturmasına olanak tanıyor.

Güncellenen Hızlı Panel yapısı, kullanıcılara düzen üzerinde daha fazla kontrol imkanı veriyor. Parlaklık, ses ve medya oynatıcı kontrollerinin her biri artık bağımsız olarak ayarlanabiliyor ve kişisel tercihlere uygun farklı boyut seçenekleri sunuluyor.

GELİŞMİŞ ERİŞİLEBİLİRLİK VE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Erişilebilirlik tarafında imleç kontrolünü daha akıcı hale getiren ayarlanabilir Fare Tuşu hızı devreye girerken, daha önce Google ve Samsung tarafından ayrı ayrı sunulan TalkBack özellikleri tek bir pakette birleştiriliyor. Ekran okumayı kolaylaştırmak amacıyla seçilen metni kayan bir pencerede daha büyük veya daha net gösteren Metin Vurgulama (Text Spotlight) işlevi de sisteme ekleniyor.

One UI 9 ile şüpheli uygulamalara karşı koruma kalkanı güçlendiriliyor. Sistem, yüksek riskli yeni uygulamalar algılandığında kullanıcıları anında uyarıyor, yürütmeyi ve yüklemeyi engelliyor, ayrıca güvenlik politikası güncellemeleri aracılığıyla silme önerisinde bulunuyor.

ONE UI 9 BETA SÜRÜMÜNÜN YAYINLANACAĞI ÜLKELER BELLİ OLDU

Samsung'un paylaştığı takvime göre Beta programı, içinde bulunduğumuz haftadan itibaren Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD pazarlarındaki Galaxy S26 serisi kullanıcılarına sunulacak. Bu bölgelerdeki cihaz sahipleri, Samsung Members uygulaması üzerinden programa katılım başvurusu yapabilecek.

Arayüzün tam sürümü ise yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek yeni nesil Galaxy amiral gemisi modelleriyle birlikte tanıtılacak.

