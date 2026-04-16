One UI 9 güncellemesi geliyor: Android 17 (One UI 9) alacak cihazlar paylaşıldı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 11:58
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 17 işletim sisteminin özellikleriyle derinlemesine entegre edilecek yeni arayüzü One UI 9.0 üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Markanın One UI 9'da çok büyük değişiklikler yerine çeşitli arayüz iyileştirmelerine ve gelişmiş gizlilik ayarlarına ağırlık vereceği bildirildi.

ONE UI 9.0 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Yeni sürüme kavuşacak cihaz listesi amiral gemilerinden bütçe dostu modellere kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Güncelleme takviminde yer alması planlanan modeller şöyle sıralanıyor:

GALAXY S SERİSİ:

  • Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE

GALAXY Z SERİSİ (KATLANABİLİR MODELLER):

  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Flip 7
  • Galaxy Z Flip FE
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Flip 5

GALAXY A SERİSİ:

  • Galaxy A57, Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54
  • Galaxy A37, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34
  • Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24
  • Galaxy A17, Galaxy A16 (LTE+5G), Galaxy A15 (LTE+5G)
  • Galaxy A07 (LTE+5G), Galaxy A06 (5G)

GALAXY TAB SERİSİ:

  • Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab Active 5 Pro, Galaxy Tab Active 5

GALAXY F SERİSİ:

  • Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54
  • Galaxy F36, Galaxy F34
  • Galaxy F16, Galaxy F15, Galaxy F06

GALAXY M SERİSİ:

  • Galaxy M56, Galaxy M55s, Galaxy M55, Galaxy M54
  • Galaxy M36, Galaxy M35, Galaxy M34
  • Galaxy M16, Galaxy M15, Galaxy M06

