One UI güncellemesi, Samsung telefonlardaki bazı özellikleri Smart TV'lere getirdi

20 Ekim 2024 11:16 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:16

Samsung, 2024 Geliştirici Konferansı'nda duyurduğu gibi One UI arayüz güncellemesini akıllı TV'lerine hızla getirmeye başladı. Tizen 8.0 tabanlı bu güncelleme, 2023 model Samsung TV'ler için sunuldu. Samsung TV One UI güncellemesi ile gelen yenilikler.

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Samsung​, geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Samsung Geliştirici Konferansı (SDC) 2024" etkinliğinde One UI güncellemesini TV'lerine getireceğini duyurmuştu. Şirket bu sözü hızla yerine getirdi ve akıllı TV'leri için One UI kullanıcı arayüzünü sunmaya başladı.

SamMobile sitesinin haberine göre, Tizen 8.0 işletim sistemi tabanlı One UI güncellemesi beklenenden hızlı bir şekilde kullanıcılarla buluştu ve 2023 yılında piyasaya sürülen Samsung akıllı TV modelleri için geçerli olacak. Bu modeller daha önce Tizen 7.0 üzerinde çalışıyordu.

ONE UI GÜNCELLEMESİ, SAMSUNG TV'LERE NE YENİLİKLER GETİRDİ?

One UI güncellemesiyle akıllı TV'ler yepyeni bir kullanıcı arayüzü, birçok kullanıcı deneyimi iyileştirmesi ve daha fazla Game Bar özelliği gibi yeniliklere kavuşacak. Bu arada Samsung, akıllı TV'lerine yedi yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi sunmayı da taahhüt etmişti.

One UI güncellemesi ile Samsung Smart TV'lere gelen yenilikler:

Sizin için sekmesi (kişiselleştirilmiş öneriler)

İçerik ve uygulamalara kolay erişim sağlayan Canlı ve Uygulamalar sekmesi

Daha sonra izle özelliği

Samsung Daily+ Arama önerileri

Çoklu kontrol

Galaxy Watch kullanıcıları için antrenman takipçisi

SmartThings uygulamasıyla IoT kamera kontrolü

Erişilebilirlik kısayolu

Ekran klavyesi iyileştirmeleri

Oyuncu Çubuğu yeniden tasarlandı

Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget'lar içeren Günlük Pano

Arama, mesajlaşma, TV ve mobil için ekran paylaşımı Gelişmiş veri koruma önlemleri

SAMSUNG TELEFONLARDAKİ ONE UI ÖĞELERİ, TV'LERE GELDİ

SamMobile, One UI güncellemesinin ardından Samsung'un akıllı telefonlarındaki One UI yazılımından birkaç UI öğesinin TV'lerde de kullanıldığını bildirdi. Örneğin dört döner noktalı animasyon artık TV'lerde bulunuyor. Bixby, Galeri, Samsung Internet ve SmartThings için uygulama simgeleri artık telefon ve tabletlerdeki uygulama simgeleriyle eşleşiyor.