OnePlus Nord 4, tamamen metal gövdeli tasarımı ile tanıtıldı

17 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:58

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2024'ün ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası belli oldu

OnePlus, İtalya'nın Milano kentinde düzenlediği lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonu OnePlus Nord 4'ü tanıttı. Metal bir gövde tasarımı ile dikkat çeken OnePlus Nord 4, önceki modellere kıyasla önemli yükseltmelerle geliyor.

ONEPLUS NORD 4 ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord 4'ün yeni tasarımı "Nordtones" olarak adlandırılıyor. Mercurial Silver, Oasis Green ve Obsidian Midnight renk seçenekleri sunan telefon, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci ile güçlendirildi ve 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geliyor.

Depolama kapasitesi 128 GB UFS 3.1 veya 256 GB/512 GB UFS 4.0 olarak sunuluyor. 6,74 inçlik Super Fluid AMOLED ekranla gelen yeni OnePlus telefonu, 120 Hz yenileme hızı ve 1240p çözünürlüğü ile kullanıcılarına üstün bir görsel deneyim vaat ediyor.

16 Megapiksel selfie kamerası ve arka tarafta OIS ve EIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ile 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip olan OnePlus Nord 4, 4K çözünürlükte ve 60 fps hızında video çekebiliyor. AI Groupfie özelliği sayesinde grup fotoğraflarında kimsenin gözlerinin kapalı çıkmaması sağlanıyor.

5.500 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu şarj desteği ile 30 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor. Şarj adaptörü ise kutudan çıkmıyor. Öte tarafta batarya 1.600 tam döngüden sonra kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacak şekilde tasarlanmış olduğunu belirtelim.

Android 14 tabanlı Oxygen OS 14.1 ile çalışan OnePlus Nord 4, 4 Android sürüm güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sözüyle 2030'a kadar desteklenecek.

ONEPLUS NORD 4 FİYATI

Avrupa'da OnePlus Nord 4'ün 12/256 GB versiyonu 499 euro, en üst düzey 16/512 GB seçeneği ise 599 euro fiyatla satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.