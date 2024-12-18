OpenAI çalışanlarına milyon dolarlık piyango

18 Aralık 2024 09:50 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:51

Japonya merkezli SoftBank ile yapılan hisse satış anlaşması, OpenAI çalışanlarına ve eski çalışanlara büyük bir gelir fırsatı sunuyor. Şirket, kişi başına 10 milyon dolara kadar hisse satışı imkânı tanırken, toplamda 1,6 milyar dolarlık hisse alımı planlanıyor.

OpenAI’de çalışan​ veya daha önce görev almış 400'e yakın kişi, şirketin düzenlediği özel bir hisse satışı sayesinde milyonlarca dolar kazanacak. Japonya merkezli SoftBank ile yapılan bu anlaşma, OpenAI​ hissedarlarına hisse başına 210 dolardan satış yapma imkânı sunuyor.

SOFTBANK'TAN 1,6 MİLYAR DOLARLIK ALIM

SoftBank, bu özel satış kapsamında OpenAI hissedarlarından 1,6 milyar dolar değerinde hisse satın almayı planlıyor. Bu satıştan faydalanmak isteyen çalışanlar ve eski çalışanlar, 24 Aralık'a kadar kararlarını vermek zorunda. Ancak satışa katılabilmek için hisselerin en az iki yıldır elde tutuluyor olması gerekiyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

OpenAI’nin mevcut çalışanları, kişi başına en fazla 10 milyon dolarlık hisse satışı yapabilecek. Eski çalışanlar da bu fırsattan yararlanabilecek olsa da, talebin yoğun olması durumunda her biri en az 2 milyon dolarlık hisse satışı yapma garantisine sahip olacak.

OPENAI'NİN DEĞERİ KATLANDI

OpenAI, geçtiğimiz yıl değerini ikiye katlayarak 157 milyar dolara ulaştı. Bu satış, çalışanların ve eski çalışanların şirket hisselerinden nakit kazanç sağlamaları için önemli bir fırsat sunuyor. Şirket, daha önceki satışlarda eski çalışanlara katılım konusunda kısıtlamalar getirdiği için eleştirilmişti. Ancak bu kez, mevcut ve eski çalışanlara eşit şartlar tanındı.

SOFTBANK BÜYÜK YATIRIM İÇİN GELDİ

SoftBank, OpenAI’ye olan ilgisini artırarak bu alanda büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Daha önce 500 milyon dolarlık bir yatırım yapan şirket, şimdi de bu hisse alımıyla OpenAI üzerindeki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor. SoftBank, genel olarak yapay zeka projelerine ciddi bütçeler ayırıyor ve bu alandaki büyümeye liderlik ediyor.

RAKİPLERDEN TEPKİ GELEBİLİR

Bu satış, OpenAI’den ayrılarak rakip şirketler kuran eski yöneticileri de ilgilendiriyor. Örneğin, Anthropic CEO’su Dario Amodei ve diğer bazı yöneticilerin de bu fırsattan yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu. Ancak Anthropic, konuya dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAPISI

Teknoloji şirketlerinin halka arzdan uzak durduğu bu dönemde, bu tür hisse satışları, çalışanlar için büyük bir gelir kapısı haline geliyor. OpenAI çalışanları, bu satışla birlikte yıllardır ellerinde tuttukları hisselerden ciddi bir kazanç sağlayabilir. Bu durum, yapay zeka sektöründeki yoğun rekabetin çalışanlar için ne kadar kazançlı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.