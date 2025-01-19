OpenAI CEO’su Sam Altman: Çocuğum yapay zeka kadar akıllı olmayacak

19 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:19

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın hayatımızı nasıl dönüştüreceğini anlattı. “Çocuğum asla yapay zekadan daha zeki olmayacak” diyen Altman, gelecekte insan çevikliği ve yaratıcılığının daha değerli hale geleceğini vurguladı. YZ’nin yeni dijital iş gücü olacağına dikkat çeken Altman, “Ekonomi tamamen dönüşecek” dedi.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekanın (YZ) hızla geliştiğini ve iş dünyasından ekonomiye kadar her alanı kökten değiştireceğini söylüyor. Üstelik Altman’a göre, yeni teknolojilerle birlikte bazı meslekler ortadan kalksa da insanlar her zaman daha iyi işler bulmayı başarıyor.

"EKONOMİ TAMAMEN DÖNÜŞECEK"

Altman, bir podcast yayınında yapay zekanın etkilerini değerlendirerek şu sözleri söyledi:

“Her yeni teknoloji ortaya çıktığında işlerin yok olacağından endişe ederiz. Ama sonuçta hep yeni işler ve fırsatlar yaratılır. Aynı şey yapay zeka için de geçerli olacak. Ancak Altman, bu kez değerli olanın insan zekasından ziyade insan çevikliği ve yaratıcılığı olacağını belirtti. Ona göre, “Doğru soruları sormak, cevapları bulmaktan daha önemli hale gelecek.”

"ÇOCUĞUM YAPAY ZEKA KADAR AKILLI OLMAYACAK"

Sam Altman, yapay zekanın gelecekte yaşamın ayrılmaz bir parçası olacağını vurguladı ve beklediği çocuğunun bu dünyaya nasıl adapte olacağını düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:

“Çocuğum asla yapay zekadan daha zeki olmayacak. Ama bu doğal bir durum. YZ bizden daha akıllı, daha hızlı ve daha yetenekli olabilir. Peki, bu gerçekten önemli mi? Bence bu sadece geçiş döneminde garip geliyor.”

YENİ NESİL YAPAY ZEKA: "AJANİK YAPAY ZEKA"

Altman, yapay zekanın "ajanik" (bağımsız hareket edebilen) bir aşamaya ulaştığını söyledi. Bu, yapay zekanın kullanıcı adına özerk bir şekilde görevler yerine getirebilmesi anlamına geliyor. OpenAI, kısa bir süre önce ChatGPT’ye "Görevler" adlı bir özellik ekledi. Bu yenilikle kullanıcılar, hatırlatmalar oluşturabiliyor ve güncel olaylarla ilgili özetlere erişebiliyor.

Şirketin bu ay içinde “Operator” adını verdiği daha gelişmiş bir özelliği duyurması bekleniyor. Operator, kod yazmaktan seyahat rezervasyonu yapmaya kadar birçok karmaşık görevi üstlenebilecek.

CES 2025’te konuşan Nvidia CEO’su Jensen Huang ise yapay zeka ajanlarının çok yakında trilyon dolarlık bir sektör oluşturacağını ifade ederek, “YZ ajanları, yeni dijital iş gücü olacak. Bu, iş dünyasında devrim yaratacak.” dedi.

Sam Altman ise yapay zekanın nereye gideceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirtti. Ancak şu anda bile ajanik yapay zekanın yıllar sürecek işleri birkaç saatte yapabilecek seviyeye geldiğini vurguladı.

“Daha karmaşık işleri bağımsız olarak yapabilen sistemler geliştikçe, yeni modeller oluşturmak zorunda kalacağız” diye ekledi.