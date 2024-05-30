OpenAI, ChatGPT Plus özelliklerini ücretsiz yaptı: Artık aylık 20 dolar vermeye gerek yok

30 May 2024 09:56 - Güncelleme : 30 May 2024 09:56

ChatGPT, programlama ile ilgili soruların yarısından çoğuna yanlış cevap verdi!

ChatGPT, programlama ile ilgili soruların yarısından çoğuna yanlış cevap verdi!

Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık özel GPT'lere erişebilir, grafikleri analiz edebilir, fotoğraflar hakkında sorular sorabilir ve mayıs başında GPT-4o ile eklenen diğer özellikleri kullanabilir.

Model ve web yanıtları, veri analizi, grafik oluşturma, görüş (vision), dosya yükleme, bellek ve özel GPT'ler gibi özellikler ücretli kullanıcılar (ChatGPT Plus, Teams ve Enterprise) tarafından kullanılabiliyordu. Ancak artık ChatGPT kullanan herkese açık.

'GPT OLUŞTURMA' İŞLEVİ HÂLÂ PLUS'A ÖZEL

Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları, yalnızca ücretli abonelerin kullanabildiği özel GPT'leri keşfedip kullanabilirken, kendi GPT'lerini oluşturma imkanına sahip olmayacak.

Veri analizine ve grafik oluşturmaya erişim, kullanıcıların daha hızlı analiz ve özelleştirilebilir grafikler için OneDrive ve Google Drive verilerini ChatGPT'ye bağlamalarına olanak tanıyor.

Bununla birlikte, ödeme yapan kullanıcıların başka bir avantajı daha var: daha az mesaj limiti. Ücretsiz kullanıcılar GPT-4o kullanarak mesaj veya konuşma sınırına ulaştıklarında, otomatik olarak GPT-3.5'e geri dönecekler. ChatGPT Plus'ta ise konuşma limiti birkaç kat fazla.

Kullanıcıların hangi kademede olurlarsa olsunlar erişemeyeceği bir özellik ise tartışmalı "Sky" sesi olacak. OpenAI, Scarlett Johansson'un "Her" filminde canlandırdığı Samantha'ya benzerliğiyle dikkat çeken sesi tepki üzerine kaldırmıştı. Diğer sesler halen duruyor.