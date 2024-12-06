OpenAI, ChatGPT Pro modelini tanıttı: 'Satın almak için kredi çekmek lazım' dedirten fiyat!

06 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:23

OpenAI, o1 modelinin tam sürümünü ve ChatGPT Pro adlı yeni bir abonelik katmanını kullanıma sundu. Yeni katman, daha hızlı, güçlü ve doğru yanıtlar sunmayı vaat eden özel bir o1 pro modunu içeriyor. Ayrıca bu paketi kullananlar, Gelişmiş Ses moduna sınırsız erişim elde ediyor. İşte ChatGPT Pro fiyatı!

OpenAI​, yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT​ için daha pahalı bir abonelik katmanı sunarak, "reasoning" (mantık yürütme) model serisini ön izleme aşamasından çıkarıyor ve güncelliyor. Şirket, ChatGPT Pro olarak adlandırdığı yeni abonelik katmanını, dudak uçuklatan fiyatla piyasaya sundu.

CHATGPT PRO NE KADAR?

OpenAI, eylül ayında sınırlı bir ön izleme olarak piyasaya sürülen o1 modelinin (kod adı 'Strawberry') tam sürümünü kullanıma açtı. Bu yeni model, bugün itibarıyla ChatGPT Plus ve Team kullanıcılarına sunulacak; Enterprise ve Edu kullanıcıları ise önümüzdeki haftadan itibaren erişim sağlayabilecek.

ChatGPT Pro; OpenAI o1, GPT-4ove Gelişmiş Ses moduna sınırsız erişim içeren aylık 200 dolarlık fiyatı bulunan yeni bir abonelik katmanı. Ayrıca Pro kullanıcılarına özel, en zor sorunlara mümkün olan en iyi yanıtı sağlamak için daha fazla hesaplama gücü kullanan bir o1 sürümü de içeriyor (o1 pro modu olarak adlandırılır).

Öte yandan OpenAI, yeni özellikleri erkenden kullanabilme, şirketin tüm modellerine erişim (daha güçlü o1 sürümü hariç) ve daha fazlasını içeren ayda 20 ABD doları karşılığında bir Plus katmanı sunmaya devam edecek.

OPENAI, 12 GÜNLÜK YAPAY ZEKA ETKİNLİĞİNİ BAŞLATTI

The Verge daha önce, OpenAI'ın uzun zamandır beklenen metinden videoya yapay zeka aracı Sora ve yeni bir modeli de içeren duyurularla 12 gün boyunca yeni özellikler, ürünler ve demolardan oluşan bir "shipmas" dönemi başlatmayı planladığını bildirmişti.

Şirket, o1-preview ile karşılaştırıldığında, kullanıcıların kodlama ve matematikte daha iyi olan daha hızlı, daha güçlü ve daha doğru bir model bekleyebileceklerini söyledi. Ayrıca görüntülere "mantıklı" yanıtlar da verebiliyor. OpenAI, daha özlü olması için eğitildiğini ve bunun da o1-preview'den daha hızlı yanıt süreleri sağlayacağını vaat ediyor.

OpenAI, ChatGPT'ye web taraması, dosya yükleme ve daha fazlası için destek eklemeyi planlıyor. Ancak bu değişiklikler için bir zaman çizelgesi yok. Ayrıca önde gelen kurumlardaki tıbbi araştırmacılara 10 adet ChatGPT Pro hibesi veren ve çeşitli disiplinlerde ek hibeler planlayan bir ChatGPT Pro Hibe Programı da duyuruldu.