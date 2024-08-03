OpenAI destekli Figure 02 tanıtıldı: "Gezegendeki en gelişmiş insansı robot"

03 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:46

Dünyanın dört bir yanındaki evlere ve iş yerlerine yapay zeka destekli insansı robotları getirme yarışı hız kazandı. Bugün, OpenAI tarafından 675 milyon dolarlık destek alan Figure adlı şirket, en yeni modeli Figure 02'nin tanıtım videosunu paylaştı.

FIGURE 02 İNSANSI ROBOT, 6 AĞUSTOS'TA LANSE EDİLECEK

Tanıtım videosu, detaylar konusunda pek bilgi vermese de izleyenleri görüntülerle baş başa bırakıyor.

Robotun eklem ve uzuvlarının yakın çekim görüntüleri ile robotun gövdesi için tasarlanmış esnek ağ yapıları dikkat çekiyor. Videoda ayrıca, tork değerlerinin 150Nm'ye (Newton-metre) kadar ve hareket aralığının (ROM) 195 dereceye kadar olduğu etiketler yer alıyor.

Kurucu Brett Adcock da kişisel X/Twitter hesabında Figure 02'nin 6 Ağustos 2024 tarihinde lanse edileceğini açıkladı. Adcock ayrıca Figure 02'nin "gezegendeki en gelişmiş insansı robot" olduğunu paylaştı.

TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLEN İNSANSI ROBOT: MORİA

İnsansı robot konusunda Türkiye'de de çalışmalar yürütülüyor. Bursa Teknik Üniversitesi'ne bağlı Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden'in geliştirdiği insansı robotun ismi Moria.

Geçen şubat ayında çalışmalarına başlanan birinci fazı tamamlanan projede, "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.