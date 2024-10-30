OpenAI durdurulamıyor: Kendi çipini üretecek

30 Ekim 2024 10:21 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:22

Yapay zeka devi OpenAI, artan işlem gücü ihtiyacını karşılama konusunda Nvidia'ya olan bağlılığını azaltmak ve maliyetleri düşürmek için Broadcom ve TSMC ile iş birliği yaparak kendi özel yapay zeka çipini geliştiriyor. Raporlara göre OpenAI çipinin kullanılacağı tarih belli oldu.

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Yapay zeka​ çalışmalarıyla dünya çapında adını duyuran OpenAI​, giderek artan işlem gücü ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çipini geliştirmeye hazırlanıyor. Şirket, ABD’li çip üreticisi Broadcom ve Tayvanlı çip devi TSMC ile iş birliği yaparak tedarik zincirini çeşitlendirmeyi ve maliyetleri kontrol altına almayı hedefliyor.

2026 YILINDA PİYASAYA ÇIKACAK

Reuters’a göre, OpenAI başlangıçta kendi çip üretim tesisini kurmayı düşünse de, bu girişimin yüksek maliyet ve uzun zaman alması nedeniyle çip tasarımına odaklanmaya karar verdi. Şirket, şu anda Google’ın TPU (Tensor Processing Unit) çiplerinin tasarımında deneyim sahibi yaklaşık 20 mühendislik uzmanından oluşan bir ekip kurmuş durumda. İlk özel çipin 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor ancak süreç esnek tutuluyor.

YAPAY ZEKANIN EN BÜYÜK İHTİYACI ÇİP VE ENERJİ

Bu gelişme, OpenAI'nin çip tedarikini güvence altına almak ve yapay zeka projelerinde artan maliyetleri yönetmek için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, Nvidia’nın piyasaya hakim GPU’ları yerine alternatif seçenekler ararken AMD çiplerini de sistemine entegre etme kararı aldı. Nvidia’nın sınırlı sayıdaki çipleri, teknoloji devlerinin büyük talebi karşısında yetersiz kalırken, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Tesla CEO’su Elon Musk gibi isimlerin Nvidia CEO’su Jensen Huang ile çip talebi konusunda özel görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Bu yeni adımla birlikte, OpenAI de Amazon, Meta, Google ve Microsoft gibi çip tedarikinde sorun yaşayan teknoloji devleri arasına katıldı. Broadcom ve TSMC ile yapılan iş birliğinin, OpenAI’nin maliyetleri kontrol altında tutarken daha güçlü ve özelleşmiş donanımlar geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.