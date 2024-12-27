OpenAI, eski çalışanının ölümü üzerine açıklama yaptı! ChatGPT hakkında endişelerini açıklamıştı

27 Aralık 2024 09:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:56

OpenAI, eski araştırmacısı Suchir Balaji'nin San Francisco'daki evinde ölü bulunmasının ardından açıklama yaptı. Balaji, ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

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OpenAI, kuruluşun eski araştırmacılarından ve yapay zeka endüstrisi uygulamalarının önde gelen eleştirmenlerinden Suchir Balaji'nin ölümünün ardından başsağlığı dileyen bir açıklama yayınladı. Balaji bu ayın başlarında San Francisco'daki evinde ölü bulunmuştu.

OpenAI, perşembe günü yaptığı açıklamada, haberi öğrendiklerinde yıkıldıklarını ve bu zor zamanda tam desteklerini sunmak için Suchir'in ailesiyle temas halinde olduklarını belirterek, "Önceliğimiz onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam etmektir" diye konuştu.

SUCHİR BALAJİ, CHATGPT İLE İLGİLİ ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Şirket, Balaji'nin üretken yapay zeka (GenAI) modellerinin eğitiminde telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdiğini kabul etti. OpenAI, Balaji'nin endişelerinden ilk olarak bu yılın başlarında The New York Times'da yorumlarının yayınlanmasıyla haberdar olduklarını belirtti.

Balaji'nin endişeleri, yazarlar, programcılar ve gazeteciler tarafından açılan davalarda, aralarında OpenAI'ın da bulunduğu yapay zeka şirketlerinin ChatGPT gibi modelleri eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri uygunsuz şekilde kullanmakla suçlanmasıyla geniş çapta dikkat çekti.

Balaji, The New York Times'a verdiği bir röportajda, üretken YZ firmalarını hedef alan yasal işlem dalgasını gözlemledikçe telif hakkı yasasına olan ilgisinin arttığını açıkladı. Araştırmacı,AX (eski adıyla Twitter) platformunda şunları paylaşmıştı:

"Son zamanlarda, adil kullanım ve üretken yapay zeka hakkında bir NYT hikayesinde yer aldım ve neden birçok üretken yapay zeka ürününün 'adil kullanım' savunmasının makul bir savunma olacağından şüpheli olduğumu açıkladım. Başlangıçta telif hakkı, adil kullanım vb. hakkında fazla bilgim yoktu, ancak tüm bu davaların yapay zeka şirketlerine açıldığını gördükten sonra merak ettim."

Balaji'nin gönderisi, yapay zeka geliştirmede fikri mülkiyet hakları üzerine devam eden tartışmayı gündeme getirdi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve OpenAI'ı da sık sık eleştiren Elon Musk, Balaji'nin ölüm haberine X'te "hmm" kelimesiyle cevap verdi. Musk şu anda OpenAI CEO'su Sam Altman ile YZ etiği ve iş uygulamaları ile ilgili konularda yasal bir savaşa karışmış durumda.