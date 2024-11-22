OpenAI, Google'a meydan okumaya hazırlanıyor: Yeni web tarayıcısı yolda!

22 Kasım 2024 15:04 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:05

Google, internet ve arama pazarında yasa dışı bir şekilde tekel oluşturduğu gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından büyük bir baskı görüyor. Yetkililer, Google'ın Chrome ve Android gibi ürünlerini satmaya zorlanmasını istiyor. OpenAI'ın ise kendi web tarayıcısını geliştirerek Google'a rakip olmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Yapay zeka odaklı çalışmalarıyla tanınan OpenAI​'ın sohbet robotu ile entegre çalışacak yeni bir internet tarayıcısı (web browser) geliştirme fikrini masaya yatırdığı iddia edildi. Ayrıca arama işlevlerini güçlendirmek için çeşitli şirketlerle iş birliği görüşmeleri yaptığı da gelen bilgiler arasında. Peki OpenAI'ın tarayıcısı nasıl olacak?

OPENAI, GOOGLE'A RAKİP OLMAK İÇİN İLK ADIMI SEARCHGPT İLE ATMIŞTI

OpenAI, şu an yalnızca SearchGPT adlı ürünüyle arama piyasasında yer alıyor. Ancak SearchGPT yalnızca ChatGPT​ üzerinden kullanılabilen ve kullanıcıların sorgularını internet üzerinden yapabildiği bir ek araç olarak çalışıyor. Web tarayıcısı sayesinde OpenAI, Google'ın Chrome'una doğrudan rakip olabilir.

OpenAI'ın yeni arama ürünüyle birçok şirket ilgileniyor. Bunlar arasında Conde Nast, Redfin, Eventbrite ve Priceline gibi önemli isimler var. İddiaya göre bu şirketler, ürünün prototip aşamasındaki bazı versiyonlarını gördü ve ayrıca tasarımları da yakından inceleme fırsatı buldu.

Eğer OpenAI kendi tarayıcısını piyasaya sürerse, bu hamlenin Google'ın uzun süredir liderliğini koruduğu tarayıcı ve arama pazarında ciddi bir rekabet oluşturacağı değerlendiriliyor. Bir de tabii meselenin Google aleyhine gelişen ayrı bir boyutu dahavar:

Geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı "yasa dışı tekel" ilan eden federal yargıçtan, şirketin Chrome tarayıcısını satmaya zorlanmasını talep etmişti. Google'ın Android işletim sistemi gibi ürünlerini de elinden çıkarma ihtimali var. İşte Google üzerindeki bu sert baskılar, OpenAI gibi rakiplerinin önünün açılması noktasında önemli bir fırsat olarak görülüyor.

SAMSUNG İLE İŞ BİRLİĞİNE GİDEBİLİR

Donanım Haber'in aktardığına göre OpenAI'nin Samsung gibi teknoloji devleriyle iş birliği yapmayı planladığı da iddialar arasında. Samsung, şu anda Google'ın önemli iş ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak OpenAI, Apple ile zaten bir ortaklık içinde. Apple’ın "Apple Intelligence" özellikleri, OpenAI teknolojisi kullanılarak güçlendiriliyor. Dolayısıyla Android'in devi Samsung ile benzer bir adım atılması olası duruyor.

OpenAI'ın yapay zeka tabanlı tarayıcısı ne özellikler sunacak, bu konuda herhangi bir bilgi yok. Ancak SearchGPT'yi hatırlayalım: Bu araç, aradığınız konu hakkında interneti tarıyor, bulduğu bilgileri "gak guk etmeden" yalın bir şekilde karşınıza çıkarıyor. Yani arama deneyiminizi kolaylaştırıyor.

Muhtemelen web tarayıcısı da benzer şekilde kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya odaklanacaktır.