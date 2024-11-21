OpenAI, GPT-4o modelini güncelledi: İşte ChatGPT'nin yeni özelliği

21 Kasım 2024 09:57 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:57

OpenAI, GPT-4o modeline yaptığı güncellemeyle ChatGPT sohbet botunun yazma, alaka düzeyi ve okunabilirlik becerilerini önemli ölçüde geliştirdiğini duyurdu. Güncelleme, aracın yüklenen dosyalarla daha iyi çalışmasını ve daha kapsamlı, derin yanıtlar sunmasını da sağladı.

OpenAI​, ChatGPT​'nin yazma yeteneklerine önemli iyileştirmeler getiren GPT-4o​ büyük dil modelinde bir güncelleme yaptığını duyurdu. Kullanıcılar artık daha doğal, ilgi çekici ve özel yazılar yazdırabilecek, bu da gelişmiş alaka düzeyi ve okunabilirlikle sonuçlanır.

OpenAI, güncellemeyi X hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"GPT-4o bir güncelleme aldı. Modelin yazma becerisi, alaka düzeyini ve okunabilirliği artırmak için daha doğal, ilgi çekici ve özel yazılar yazabilecek şekilde geliştirildi. Model ayrıca artık yüklenen dosyalarla daha iyi çalışarak daha derin içgörüler ve daha kapsamlı yanıtlar sağlıyor."

GPT-4O NEDİR?

OpenAI'ın halka açık en gelişmiş modeli olan GPT-4o, ilk olarak Mayıs 2024'te piyasaya sürüldü. Daha az kaynak gerektirirken, selefleri olan GPT-4​ ve GPT-3.5'e göre önemli performans geliştirmeleri sunuyor. Bu iyileştirmeler, modeli özellikle çeviri ve konuşma gibi gerçek zamanlı uygulamalar için çok uygun hale getiriyor.

Modelin hızlı tepki süresi, metin, ses ve ses kullanarak neredeyse anlık etkileşimlere olanak tanıyan ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu gibi özellikler için çok önemlidir. GPT-4o ayrıca, kullanıcı niyetlerini daha iyi yorumlamasını ve daha doğal ve ilgi çekici bir şekilde yanıt vermesini sağlayan gelişmiş muhakeme becerilerine de sahiptir.

GPT-4o, ücretsiz katmandakiler de dahil olmak üzere tüm OpenAI aboneleri tarafından erişilebilir olsa da kullanımı sınırlı. Ücretsiz katman kullanıcıları, daha küçük GPT-4o mini'ye yönlendirilmeden önce tam GPT-4o modeliyle sınırlı sayıda etkileşime sahip oluyor. GPT-4o ile aynı eğitim verilerine dayanan GPT-4o-mini, daha hafif bir model olarak karşımıza çıkıyor.