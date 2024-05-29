OpenAI, GPT-5 için hazırlıklara başladı: İşte beklenen 3 büyük güncelleme

29 May 2024 10:08 - Güncelleme : 29 May 2024 10:10

OpenAI'nin en son piyasaya sürdüğü yapay zeka uygulaması GPT-4o, büyük dil modellerinde (LLM'ler) çıtayı önemli ölçüde yükseltmiş olsa da şirket halihazırda bir sonraki amiral gemisi modeli olan GPT-5 üzerinde çalışıyor.

GPT-4o'nun duyurulduğu bahar etkinliği öncesinde pek çok kişi şirketin merakla beklenen GPT-5'i piyasaya süreceğini umuyordu. Bununla birlikte CEO Sam Altman spekülasyonları azaltmak için X'te "gpt-5 değil, arama motoru da değil" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

OpenAI yönetim kurulu tarafından güvenlik ve emniyet kararlarını tavsiye etmek üzere oluşturulan yeni Emniyet ve Güvenlik Komitesini açıklayan bir blog yazısında şirket, GPT-4'ün halefi GPT-5'e atıfta bulunarak bir sonraki amiral gemisi modelini eğittiğini doğruladı.

YAPAY GENEL ZEKA'YA (AGI) VURGU YAPILDI

Şirket bir blog yazısında, "OpenAI kısa süre önce bir sonraki modelini eğitmeye başladı" ifadesini kullandı. Ortaya çıkacak sistemlerin kendilerine AGI'ye (Yapay Genel Zeka) giden yolda önemli kazanımlar sağlamasını beklediklerini belirtti.

GPT-5'in kullanıcılara sunulması aylar ya da daha uzun sürebilecek olsa da (LLM'lerin eğitilmesi uzun zaman alabiliyor) OpenAI'nin yeni nesil modelinin neler yapabileceğine dair bazı beklentiler, heyecanlandırmaya yetiyor. İşte beklenen üç büyük güncelleme:

DAHA İYİ DOĞRULUK

GPT-5, daha fazla veri üzerinde eğitileceğinden, daha doğru ve tutarlı cevaplar vermesi bekleniyor. ChatGPT gibi "üretici yapay zeka" modelleri, sağladıkları cevapları beslemek için trilyonlarca eğitim verilerini kullanmakta. Bu nedenle, bir model ne kadar çok veri üzerinde eğitilirse, tutarlı içerik üretme yeteneği o kadar iyi olur ve bu da daha iyi performans sağlar.

ARTAN ÇOK MODLULUK

GPT-5'in yeteneklerini tahmin ederken, GPT-3.5'ten bu yana GPT-4 ve GPT-4o dahil olmak üzere her büyük amiral gemisi model arasındaki farklara bakabiliriz. Her güncellemede model daha akıllı hale geldi ve fiyat, hız, bağlam uzunlukları gibi alanlarda gelişti.

GPT-3.5 yalnızca metin girişi ve çıkış yapabilirken, GPT-4 Turbo ile kullanıcılar metin çıktıları almak için yazı ve görüntü girdileri girebilir hale gelmişti.

GPT-4o ile bunu bir adım öteye taşıyan OpenAI, kullanıcıların metin, ses, görüntü ve video kombinasyonlarını girebilmelerini ve metin, ses ve görüntü çıktılarının herhangi bir kombinasyonunu alabilmesini sağladı. GPT-5 ile bir sonraki adım, muhtemelen "video çıktısı üretme" yeteneği kazanması olacak. Şubat ayında OpenAI, GPT-5'e dahil edilebilecek metinden video üreten Sora modelini tanıttı.

OTONOM HAREKET EDEBİLME YETENEĞİ (YAPAY GENEL ZEKA)

Sohbet robotlarının kod yazma, Excel formülleri, özgeçmişler, uygulamalar, grafikler, tablolar ve daha fazlası gibi birçok görevde insanlara yardımcı olabilecek etkileyici yapay zeka araçları olduğu inkar edilemez. Bununla birlikte, deyim yerindeyse "leb demeden leblebiyi anlayan" ve istediğiniz şeyi minimum talimatla yapabilen bir YZ sistemi için artan bir istek var.

Yapay Genel Zeka (AGI) dediğimiz insan seviyesinde yapay zeka uygulamaları ile kullanıcılar, sohbet botundan bir nihai hedefe ulaşmasını isteyecek ve o da ne yapılması gerektiğini muhakeme ederek, nasıl yapılacağını planlayacak ve görevi yerine getirecek.

Örneğin, GPT-5'in AGI'ye sahip olduğu bir senaryoda, "İstanbulkartıma 100 lira yükle" talimatını vereceksiniz ve bot, İstanbulkart'ın sitesini açıp ödeme yöntemini girmeyi, talep ettiğiniz bakiyeyi yazmayı ve daha fazlasını içeren bir görev silsilesini tamamlayabilecek.

OpenAI, GPT-5'in ne zaman piyasaya sunulacağını açıklamadı.