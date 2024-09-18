OpenAI o1-mini artık ücretsiz: İşte kullanım aşamaları

18 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:55

OpenAI, yeni dil modeli o1-mini'yi duyurdu ve ücretsiz ChatGPT kullanıcılarının erişimine açtı. Özellikle kod üretimi için optimize edilen bu model, karmaşık problemleri hızlı çözme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Peki OpenAI o1-mini nasıl ücretsiz kullanılır?

OpenAI​, ChatGPT​'nin gücünü daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak için yeni dil modeli o1-mini'yi duyurdu. Şirketin "Project Strawberry" kapsamında geliştirilen yeni model, iki farklı versiyona sahip: o1-preview ve o1-mini. Özellikle kod üretimi için optimize edilmiş o1-mini, daha küçük bir sürüm olarak dikkat çekiyor.

OPENAI O1-MINI ÜCRETSİZ OLDU

Daha önce sadece ChatGPT Plus, Team, Education ve Enterprise sürümleri kullanıcılarına sunulan o1-mini, şimdi ücretsiz ChatGPT kullanıcılarının da hizmetine açılıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman​ liderliğindeki ekip, yeni modelin karmaşık problemleri çözme ve akıl yürütme yeteneğiyle insanlardan daha hızlı sonuçlar verebildiğini vurguluyor.

OpenAI o1-mini şu anda internette gezinme veya sıfırdan görüntü oluşturma gibi yeteneklere sahip olmasa da OpenAI, bu modelin doğruluk oranının diğer büyük dil modellerine göre daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

ÜCRETSİZ CHATGPT HESABINDA O1-MINI NASIL KULLANILIR?

OpenAI'ın yeni dil modeli o1-mini, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları tarafından kolayca erişilebiliyor. Kullanıcılar, masaüstü üzerinden ChatGPT'ye giriş yaparak, pencerenin üst kısmında bulunan "ChatGPT Auto" sekmesine tıklayıp "Alpha Models" altındaki "o1-mini" seçeneğini seçebilir.

Bu işlemden sonra "ChatGPT Auto" yazısının yerini "ChatGPT Alpha" işareti alacak. Böylece kullanıcılar, OpenAI'ın en yeni ve gelişmiş dil modelinin avantajlarından yararlanabilecek.