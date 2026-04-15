OpenAI savunmaya girdi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

OpenAI savunmaya girdi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

Yapay zekâ tarafında rekabet hız kesmeden sürerken, OpenAI bu kez odağını doğrudan siber güvenliğe çevirdi. Şirket, savunma odaklı olarak geliştirdiği yeni modeli GPT-5.4-Cyber’ı duyurdu. Modelin en dikkat çeken yönü ise herkese açık olmaması; yani bu sistem, yalnızca belirli güvenlik uzmanlarının erişimine sunuluyor.

Yeni modelin yaklaşımı, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Mythos ile benzer bir çizgide ilerliyor. Amaç net: Daha güçlü yapay zekâ sistemleri yaygınlaşmadan önce savunma mekanizmalarını güçlendirmek.

OpenAI savunmaya girdi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

GÜVENLİK UZMANLARINA ÖZEL, SINIRLI ERİŞİM

OpenAI’ın bu model için belirlediği erişim politikası oldukça sıkı. GPT-5.4-Cyber’a ulaşmak isteyenlerin, siber güvenlik alanında aktif olarak çalıştığını doğrulaması gerekiyor. Yani rastgele kullanıcıların erişmesi mümkün değil.

Şirket bu yaklaşımı bilinçli tercih ediyor. Çünkü modelin yetenekleri oldukça güçlü ve yanlış ellerde risk oluşturabilir. Açıkçası burada ince bir denge var: güçlü araçlar geliştirmek ama aynı zamanda kötüye kullanımı da önlemek.

OpenAI savunmaya girdi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

TERSİNE MÜHENDİSLİKTE YENİ DÖNEM

Modelin öne çıkan özelliklerinden biri, derlenmiş yazılımlar üzerinde detaylı analiz yapabilmesi. Bu sayede güvenlik araştırmacıları, kaynak koda ihtiyaç duymadan ikili (binary) seviyede tersine mühendislik işlemleri gerçekleştirebiliyor.

OpenAI savunmaya girdi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

NE ANLAMA GELİYOR BU?

Yani potansiyel zararlı yazılımlar çok daha hızlı incelenebiliyor, zafiyetler daha erken tespit edilebiliyor. Özellikle siber saldırıların giderek karmaşık hale geldiği bir dönemde, bu tür araçlar ciddi fark yapabilir.

OpenAI savunmaya girdi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

“TRUSTED ACCESS FOR CYBER” PROGRAMI KAPSAMINDA

GPT-5.4-Cyber, OpenAI’ın “Trusted Access for Cyber” adlı programı altında geliştiriliyor. Bireysel kullanıcılar, kimlik doğrulama sürecinden geçerek başvuru yapabiliyor. Kurumsal ekipler ise temsilcileri aracılığıyla sürece dahil oluyor.

