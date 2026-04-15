OpenAI savunmaya girdi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

Yapay zekâ tarafında rekabet hız kesmeden sürerken, OpenAI bu kez odağını doğrudan siber güvenliğe çevirdi. Şirket, savunma odaklı olarak geliştirdiği yeni modeli GPT-5.4-Cyber’ı duyurdu. Modelin en dikkat çeken yönü ise herkese açık olmaması; yani bu sistem, yalnızca belirli güvenlik uzmanlarının erişimine sunuluyor.

Yeni modelin yaklaşımı, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Mythos ile benzer bir çizgide ilerliyor. Amaç net: Daha güçlü yapay zekâ sistemleri yaygınlaşmadan önce savunma mekanizmalarını güçlendirmek.