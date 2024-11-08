OpenAI Sora için dişli rakip çıktı: Yapay zeka ile video oluşturan Google Vids kullanıma açıldı

08 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:02

Google, OpenAI'ın metinden video oluşturma aracı Sora'ya rakip olarak geliştirdiği yapay zeka destekli "Google Vids" uygulamasını genel kullanıma sunduğunu duyurdu. Vids daha önce Gemini for Google Workspace müşterileri tarafından kullanılabiliyordu. Artık herkese açık durumda.

Google, Workspace uygulama paketine entegre edilmiş yapay zeka destekli bir video oluşturma aracı Google Vids uygulamasını genel kullanıma sunduğunu duyurdu. Daha önce yalnızca Gemini for Google Workspace müşterileri tarafından kullanılabilen Vids, artık daha geniş bir Workspace abonelik planı yelpazesine yayıldı.

GOOGLE VİDS, GEMİNİ AI'DAN DESTEK ALIYOR

Vids, video oluşturma sürecini kolaylaştırmak için Google'ın Gemini AI teknolojisinden yararlanıyor. Dikkate değer özelliklerden biri olan "Oluşturmama yardım et" özelliği, kullanıcı isteminden ve Google Drive belgesinden bir ilk film şeridi oluşturuyor. Gemini içeriği analiz ediyor ve taslak bir video oluşturmak için sahneler, stok medya, metin, senaryolar ve arka plan müziği öneriyor.

Kullanıcılar videolarına animasyonlar, geçişler, fotoğraf efektleri ve telifsiz stok içerikleri ekleyebilecek. Ayrıca Vids, önceden ayarlanmış ses seçenekleriyle yapay zeka destekli seslendirmeler veya "Gemini birlikte okuma ve yuvarlama" özelliklerine sahip bir teleprompter kullanarak seslendirme kaydetme seçeneği de sunuyor.

Temel Vids uygulaması birden fazla dilde kullanılabilirken, "Oluşturmama yardım et" ve birlikte okunan teleprompter gibi yapay zeka destekli özellikler şu anda İngilizce ile sınırlı. Google gelecekte bu özellikler için dil desteğini genişletmeyi planladığını açıkladı.

2026'DAN İTİBAREN KULLANIMI SINIRLANACAK

Google, kullanıcılara yalnızca 31 Aralık 2025 tarihine kadar Vids'deki yapay zeka destekli özelliklere erişebileceklerini açıkladı. 2026'dan itibaren kullanım sınırları devreye girecek ve şirket bu konuda kullanıcıları önceden bilgilendirecek.

Vids, Google Workspace'in Business Standard ve Plus, Enterprise katmanları ve Education Plus'ın yanı sıra Gemini eklenti müşterileri de dahil olmak üzere belirli sürümleri için varsayılan olarak etkinleştirildi. Sunum 7 Kasım'da başladı ve birkaç hafta sürecek.