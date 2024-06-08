OpenAI Sora'ya Çin'den rakip geldi: Kling

08 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:09

Çinli video platformu şirketi Kuaishou, OpenAI'nin şubat ayında duyurduğu Sora'ya rakip yapay zeka destekli video üretim modeli olan Kling'i lanse etti.

Kling'in özellikleri arasında daha uzun video oluşturma, geliştirilmiş hareketler, daha iyi talimat takibi ve çoklu çekim dizileri yer alıyor. Sora'dan farklı olarak Kling'in kullanıcılarına bir bekleme listesi aracılığıyla sunulmaya başlandığı bildirildi.

Tribeca Film Festivali'nde önümüzdeki hafta Sora ile yapılan kısa filmleri prömiyer yapacak beş ödüllü film yapımcısı da dahil olmak üzere giderek artan sayıda kişinin Sora'yı kullanmaya başladığını görüyoruz. Buna rağmen hâlâ geniş çapta sunulmuş değil.

Kling'den paylaşılan klipler arasında bisiklete binen bir çocuk, çölde bir at, makarna yiyen biri ve hamburgerinin tadını çıkaran bir çocuğun fotogerçekçi videosu gibi uzun klipler yer alıyor.

KLING, ZORU BAŞARDI

Kuaishou'ya göre Kling, 1080p'de saniyede 30 kare hızında tek bir komuttan iki dakikaya kadar video üretebiliyor. Ayrıca gerçek dünya fiziğini doğru bir şekilde simüle edebildiği belirtiliyor, ki bu çoğu yapay zeka modelinin yapmakta zorlandığı bir özellik.

Şirketin web sitesinde açıkladığına göre, üretken özelliklere ek olarak Kling, video içindeki tam ifadeyi ve uzuv hareketini iyileştirmek için gelişmiş 3D yüz ve vücut yeniden yapılandırma yeteneğine sahip.

Kling'in ya da diğer büyük Çinli yapay zeka video modeli Vidu'nun Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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