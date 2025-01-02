OpenAI, sözünü tutamadı: 2025'ten önce gelecek dediği özelliği unuttu

02 Ocak 2025 14:22 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:22

OpenAI, içerik üreticilerinin telif haklarını yönetebileceği "Medya Yöneticisi" adlı bir aracı 2025'ten önce devreye alacağını duyurmuştu ancak aradan geçen yedi aya rağmen bu sözünü tutamadı. Kaynaklara göre, bu proje şirket içinde öncelik olarak görülmüyor ve hatta geliştirilmesi durma noktasına geldi.

Mayıs ayında OpenAI​, içerik üreticilerinin eserlerinin yapay zeka​ eğitim verilerinde nasıl kullanılacağını yönetmelerine olanak tanıyacak olan "Media Manager" (Medya Yöneticisi) adlı bir araç geliştirdiğini açıklamıştı. Telif hakkı​ sahiplerinin metin, görsel, ses ve video gibi içeriklerinin kullanımına ilişkin izinlerini belirtebilecekleri bu araç, yedi ay geçmesine rağmen hâlâ piyasaya sunulmuş değil.

"OPENAI, MEDYA YÖNETİCİSİ ARACINI ÖNEMSEMİYOR" İDDİASI

TechCrunch'a konuşan kaynaklar, Medya Yöneticisi aracının OpenAI içinde önemli bir öncelik olarak görülmediğini belirtti. Eski bir OpenAI çalışanı, "Bu projenin bir öncelik olduğunu düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu proje üzerinde çalışan kimseyi hatırlamıyorum" diye konuştu. OpenAI ile iş birliği yapan bir başka kişi ise araçla ilgili yakın zamanda herhangi bir güncelleme yapılmadığını söyledi.

Durumu daha karmaşık hale getiren bir diğer gelişme; Media Manager üzerinde çalışan OpenAI'ın hukuk ekibinden Fred von Lohmann'ın Ekim 2024'te yarı zamanlı danışman rolüne geçmesi oldu. OpenAI, von Lohmann'ın statüsündeki bu değişikliği doğruladı ancak bunun aracın geliştirilmesine olan etkisi hakkında açıklama yapmadı.

YAPAY ZEKA MODELLERİ, İZİNSİZ VERİ KULLANIMI NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYOR

Yapay zeka modelleri, örüntüleri öğrenmek ve tahminlerde bulunmak için geniş veri setleri üzerinde eğitiliyor. Örneğin bir kişinin hamburger ısırdığında, ısırdığı yerde iz kalacağını tahmin edebiliyorlar. Bu, modellerin dünyayı bir dereceye kadar gözlemleyerek öğrenmesini sağlar. OpenAI'ın metin tabanlı aracı ChatGPT, ikna edici e-postalar ve makaleler yazabilirken, video üretim aracı Sora, oldukça gerçekçi görüntüler oluşturabilir.

Ancak bu modellerin yazı, film ve diğer içerikleri örnek alarak yeni içerikler oluşturması, onları inanılmaz güçlü kılarken aynı zamanda eleştiri konusu da yapıyor. Çoğu model, internetteki sayısız web sayfası, video ve görsel üzerinde eğitildiği için, bazı durumlarda neredeyse birebir kopyalar üretebiliyor. Bu içerikler "halka açık" olsa da, bu şekilde kullanılmaları amaçlanmamış durumda.

Örneğin Sora, TikTok'un logosunu veya popüler video oyun karakterlerini içeren klipler üretebiliyor. The New York Times, ChatGPT'nin kendi makalelerinden birebir alıntılar yaptığını iddia etmişti. OpenAI bu davranışı bir "hack" olarak nitelendirse de, eserleri izinleri olmadan yapay zeka eğitimine dahil edilen telif hakkı sahipleri bu duruma tepki gösterdi. Yazar ve medya kuruluşu hukuki adımlar atmaya başladı.

OpenAI şu anda sanatçılar, yazarlar, YouTuber'lar, bilgisayar bilimcileri ve haber kuruluşları tarafından açılan toplu davalarla karşı karşıya. Davacılar arasında yazarlar Sarah Silverman ve Ta Nehisi-Coates, görsel sanatçılar ve The New York Times ile Radio-Canada gibi medya devleri bulunuyor. Bu gruplar, OpenAI'ın eserlerini izinsiz kullanarak modellerini eğittiğini iddia ediyor.