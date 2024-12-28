OpenAI, yapay zekanın geleceği için kurumsal yapısını yeniden şekillendiriyor

28 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:27

2015 yılında kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurulan OpenAI, mevcut yapısından uzaklaşarak "kar amacı güden bir yapıya" geçeceğini açıkladı. Şirketin amacı ise, sektörde kalıcı hale gelebilmek ve yapay zeka çalışmalarına daha fazla maddi kaynak bulabilmek.

OpenAI​, yapay genel zekanın (AGI) (insanların yapabileceği çoğu görevi tamamlayabilecek yapay zeka) tüm insanlık yararına hizmet etmesini sağlama misyonunu ilerletmek için kurumsal yapısının evrilmesi gerektiğini belirtiyor.

OPENAI, "KAMU YARARI ŞİRKETİ" OLUYOR

Şirket şu anda kar sınırı olan bir "kar amacı güden" yapı ile bir kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından kontrol edilen bir sistemle faaliyet göstermekte. Yatırımcılar ve çalışanlar için "sınırlı kar paylaşımı" sunuluyor. Ancak cuma günü yayınlanan bir blog yazısında şirket, mevcut kar amacı güden yapısını Delaware Kamu Yararı Şirketi'ne (PBC) dönüştürmeye başlayacağını açıkladı.

Bu detaylar daha önce başka kaynaklarca bildirilmişti. Aralık ayında The New York Times, OpenAI'ın, kar amacı gütmeyen kuruluşuna kontrol hakkından vazgeçmesi için milyarlarca dolar ödemeyi planladığını ortaya koymuştu. Ancak OpenAI önerisini ilk kez kamuya açık bir notta açıkladı.

"BİR GİRİŞİMDEN DAHA FAZLASI OLMALIYIZ"

Şirket, açıklamasında, "2025 yılına girerken sadece bir laboratuvar ve girişimden daha fazlası olmamız gerekiyor. Kalıcı bir şirket olmalıyız" dedi: "Dünya, 21. yüzyıl ekonomisi için enerji, arazi kullanımı, çipler, veri merkezleri, veriler, yapay zeka modelleri ve sistemlerinden oluşan yeni bir altyapı kurmaya doğru ilerliyor. Misyonumuzun bir sonraki adımını atmak için evrilmeyi hedefliyoruz."

OpenAI, PBC'nin kurulmasının karar alırken "hissedar çıkarlarını, paydaş çıkarlarını ve kamu fayda çıkarını" dengelemesine olanak tanıyacağını, aynı zamanda "gerekli sermayeyi geleneksel şartlarla toplamasını" sağlayacağını belirtti. Ayrıca bu yapının tarihin en iyi kaynaklara sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlarından birini oluşturacağını iddia ediyor.

OpenAI'ın mevcut kar amacı gütmeyen kuruluşu, PBC'den "bağımsız mali danışmanlar tarafından belirlenen adil bir değerleme üzerinden" hisse alacak. OpenAI, kar amacı gütmeyen ve kar amacı güden iki şirkete de sahip olmaya devam edeceklerini belirterek şunları ekledi:

"Mevcut yapımız, yönetim kurulunun misyonu finanse edecek olanların çıkarlarını doğrudan dikkate almasına izin vermiyor ve kar amacı gütmeyen kuruluşun kar amacı güden kuruluşu kontrol etmekten daha fazlasını kolayca yapmasını sağlamıyor. PBC, OpenAI'ın operasyonlarını ve işlerini yürütecek ve kontrol edecek, kar amacı gütmeyen kuruluş ise sağlık hizmetleri, eğitim ve bilim gibi sektörlerde hayırsever girişimleri sürdürmek için bir liderlik ekibi ve personel işe alacak."

OpenAI 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kuruldu. Ancak deneyleri giderek sermaye yoğun hale geldikçe, Microsoft da dahil olmak üzere çeşitli şirketlerden dış yatırımlar alarak mevcut yapısını oluşturdu.