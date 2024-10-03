OpenAI yatırım turunu tamamladı: ChatGPT milyar dolarları kaptı

03 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:20

OpenAI, yapay zeka araştırmalarını ve büyümesini hızlandırmak için 157 milyar dolarlık değerlemeyle devasa bir yatırım topladı. Şirket bu fonu bilgi işlem kapasitesini artırmak ve yeni yapay zeka araçları geliştirmek için kullanmayı planlıyor. İşte toplanan yatırımın miktarı.

Yapay zeka​ araştırmalarını ve büyümesini hızlandırmayı hedefleyen OpenAI, 157 milyar dolarlık değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık yeni fon topladığını duyurdu. Şirket bu yeni fonun, yapay zeka alanındaki liderliğini güçlendirmek, bilgi işlem kapasitesini artırmak ve insanların zorlu sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak yeni araçlar geliştirmek için kullanılacağını açıkladı.

YATIRIM TURUNA HANGİ ŞİRKETLER KATILDI?

OpenAI yatırımcıları açıklamaktan kaçındı. Ancak CNBC'de yer alan habere göre, bu yatırım turu Thrive Capital tarafından yönetildi ve mevcut yatırımcılardan Microsoft​, çip üreticisi Nvidia​, SoftBank ve diğer yatırımcılar da bu tura katıldı.

GELİRLERDE BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Yatırım turuyla birlikte, OpenAI'ın önümüzdeki yıl gelirlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Şirkete yakın bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, 2024 yılında 3,7 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen OpenAI, 2025 yılında bu rakamı 11,6 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

CHATGPT​ KULLANICI SAYISINDA HIZLI BÜYÜME

OpenAI, ChatGPT'nin giderek artan popülaritesine de dikkat çekti. Şirketin resmi açıklamasında, "Her hafta dünya çapında 250 milyondan fazla insan, ChatGPT'yi işlerini ve öğrenmelerini geliştirmek için kullanıyor. İşletmeler üretkenliği ve operasyonları geliştiriyor ve geliştiriciler yeni nesil uygulamalar oluşturmak için platformumuzdan yararlanıyor. Ve biz daha yeni başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.