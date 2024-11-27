OpenAI'a büyük şok! Dev proje protesto için sızdırıldı

27 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:59

Sanatçılar, OpenAI'nin Sora adlı yapay zeka modelini protesto ederek erişim bilgilerini sızdırdı. Şirketin onları ücretsiz iş gücü ve PR malzemesi olarak kullandığını savunan sanatçılar, "Sanat için daha fazla destek ve şeffaflık istiyoruz!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sanatçılar, OpenAI​'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Sora​ adlı metinden videoya yapay zeka modeline karşı seslerini yükseltti. Şirketin şubat ayında duyurduğu Sora modeli için hâlâ bir çıkış tarihi verilmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde, bazı sanatçılar bu modeli protesto​ etmek için erişim bilgilerini sızdırdı.

"BEDAVA İŞ GÜCÜ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Bir grup Sora beta testçisi, modelin erken erişim sürümünü halka açık bir platformda paylaştı. Bu sayede kullanıcılar, OpenAI'nin Sora ile yaptığı tanıtımlara benzer videolar üretmeye başladı. Ancak şirket, hızla müdahale ederek erişimi kesti. Sanatçılar, bu adımı "bedava iş gücü ve PR aracı olarak kullanıldıkları" gerekçesiyle yaptıklarını açıkladı.

Sanatçılar tarafından yayımlanan bir açık mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçılar olarak Sora'yı test etme fırsatı sunuldu. Ama anladık ki bu süreç, Sora'nın sanata faydalı bir araç olduğuna dair kamuoyunu yanıltma çabasıydı."

Sanatçılar, OpenAI'nin onları ücretsiz hata testçisi, PR malzemesi ve veri sağlayıcısı gibi gördüğünü iddia etti. Şirketin milyarlarca dolarlık yatırımlarla büyürken, sanatçılardan hiçbir ücret talep etmeden test ve geri bildirim istediğini savundular.

"SANAT İÇİN DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYORUZ"

Protestocular, yapay zekanın sanatta kullanılmasına karşı olmadıklarını, ancak OpenAI'nin bu süreci sanatçı dostu bir şekilde yürütmediğini belirtti. Ayrıca, Sora'nın içerik onayı politikasını da eleştirdiler. Buna göre, üretilen tüm içeriklerin OpenAI ekibi tarafından onaylanması gerektiği öne sürüldü.

OpenAI ise bu iddialar karşısında sessiz kalmadı. Şirket sözcüsü Niko Felix, "Sora hâlâ araştırma aşamasında ve sanatçılarımızın geri bildirimleriyle gelişmeye devam ediyor. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Sanatçılara ücretsiz erişim sunuyoruz ve onları çeşitli programlarla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

SORA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

OpenAI’nin eski CTO'su Mira Murati, mart ayında Sora'nın yıl sonuna kadar çıkabileceğini söylemişti. Ancak şirket, güvenlik ve etik sorunlar nedeniyle acele etmeyeceğini vurguluyor. Henüz modelin çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmış değil.