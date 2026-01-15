OpenAI’dan Google Translate’e yeni rakip

OpenAI, herhangi bir duyuru yapmadan ChatGPT Translate adlı yeni çeviri aracını erişime açtı. Web üzerinden çalışan bu özellik, sunduğu imkanlarla Google Translate’e göz kırpsa da henüz tamamlanmış bir ürün izlenimi vermiyor.

OpenAI, resmi bir açıklama yapmadan “ChatGPT Translate” adını verdiği yeni çeviri özelliğini kullanıma sundu. Web üzerinden erişilebilen bu araç, tasarım ve kullanım mantığı açısından bakıldığında oldukça tanıdık. Özellikle Google Translate kullananların yabancılık çekmeyeceği bir arayüzle karşı karşıyayız.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise erişim koşulları. ChatGPT Translate’i kullanmak için herhangi bir ücretli aboneliğe gerek yok. Özellik, şu an için tüm kullanıcılara açık.