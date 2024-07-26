OpenAI'dan Google'a rakip arama motoru: SearchGPT

26 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:14

OpenAI, internet üzerinden bilgiye gerçek zamanlı erişim sağlayan yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT ile arama pazarına resmen giriş yaptı.

SearchGPT, kullanıcıya "Ne arıyorsunuz?" diye soran büyük bir metin kutusuyla açılıyor. Ancak arama motoru düz bir bağlantı listesi döndürmek yerine bunları düzenlemeye ve anlamlandırmaya çalışıyor. OpenAI'den bir örnekte, arama motoru müzik festivalleri hakkındaki bulgularını özetliyor ve ardından etkinliklerin kısa açıklamalarını ve ardından bir atıf bağlantısı sunuyor.

Bir başka örnekte ise domatesin ne zaman ekilmesi gerektiğini açıkladıktan sonra bitkinin farklı türlerini sıralıyor. Sonuçlar göründükten sonra, takip soruları sorabilir veya ilgili diğer bağlantıları açmak için kenar çubuğuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca "görsel cevaplar" adı verilen bir özellik de sunuluyor.

SEARCHGPT SADECE 10 BİN KULLANICININ ERİŞİMİNE AÇIK

SearchGPT şimdilik sadece bir prototip. OpenAI sözcüsü Kayla Wood, The Verge'ye yaptığı açıklamada, hizmetin GPT-4 model ailesi tarafından desteklendiğini ve başlangıçta yalnızca 10 bin test kullanıcısının erişimine açık olduğunu söyledi.

Wood, OpenAI'ın üçüncü taraf ortaklarla çalıştığını ve arama sonuçlarını oluşturmak için doğrudan içerik beslemelerini kullandığını söylüyor. Şirketin nihai amacı ise, arama özelliklerini doğrudan ChatGPT'ye entegre etmek.

The Verge'nin değerlendirmesine göre SearchGPT, kullanıcıların yapay zeka araçlarını ilk sunan rakip ürünlere akın edeceğinden korkarak arama motoruna yapay zeka özellikleri eklemek için acele eden Google için anlamlı bir tehdit haline gelebilir.

Bu aynı zamanda OpenAI'ı, kendisini bir yapay zeka "cevap" motoru olarak tanımlayan Perplexity ile daha doğrudan bir rekabet içine sokuyor. Perplexity yakın zamanda, yayıncıların kendi çalışmalarını doğrudan kopyaladığını iddia ettiği bir yapay zeka özeti özelliği nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

SEARCHGPT NASIL GELİŞTİRİLDİ?

OpenAI, SearchGPT'nin geliştirilme sürecine ilişkin blog yazısında açıklama yaptı. Uygulamanın The Wall Street Journal'ın sahipleri, Associated Press ve Vox Media gibi yayın kuruluşlarını içeren çeşitli haber ortaklarıyla iş birliği içinde geliştirildiğini vurguladı.

Wood, "Haber ortakları değerli geri bildirimler verdi ve biz de onların görüşlerini almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Şirket, yayıncılara "OpenAI arama özelliklerinde nasıl görüneceklerini yönetme" özelliği sunacağının da bilgisini verdi. Yayıncılar, isterlerse OpenAI'ın modellerini eğitmek için içeriklerinin kullanılmasını ve yine de aramada görünmelerini engelleyebilecek.

CHATGPT DE ARTIK WEBE BAĞLANABİLİYOR

SearchGPT'nın verdiği cevaplar açık, satır içi, adlandırılmış atıflara ve bağlantılara sahip. Böylece kullanıcılar bilginin nereden geldiğini bilecek ve kaynak bağlantıları içeren bir kenar çubuğunda daha da fazla sonuçla hızlı bir şekilde etkileşime girebilecek.

OpenAI, ChatGPT'yi yavaş yavaş gerçek zamanlı web ile daha fazla temas haline getiriyor. GPT-3.5 yayınlandığında, yapay zeka modeli zaten aylar öncesinden güncelliğini yitirmişti. Geçtiğimiz eylül ayında OpenAI, ChatGPT'nin internette gezinmesi için Bing ile Gözat adında bir özellik sundu. Ancak bu özellik SearchGPT'den çok daha ilkel duruyor.