OpenAI'dan GPT-5 açıklaması: Bir buçuk yıl içinde hayatımız değişecek!

21 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:27

Ilya Sutskever kendi yapay zeka şirketi ile OpenAI'a rakip oldu

Ilya Sutskever kendi yapay zeka şirketi ile OpenAI'a rakip oldu

Uzun süredir beklenen ve sıkça konuşulan GPT-5 dil modelinin çıkış tarihi hakkında OpenAI Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Mira Murati, Dartmouth Engineering ile yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Murati, GPT-5'in GPT-4'ten farkını bir lise öğrencisinin üniversiteye geçişine benzetti. "Gelişme sürecine baktığınızda, GPT-3 gibi sistemler belki de yürümeye başlayan çocuk düzeyinde zeka sergiliyordu" diyen Murati şunları ekledi:

"GPT-4 gibi sistemler ise daha çok lise öğrencisinin zeka seviyesinde. Önümüzdeki birkaç yıl içinde belirli görevler için doktora seviyesinde zekaya ulaşmayı hedefliyoruz. İşler oldukça hızlı bir şekilde değişip gelişiyor."

CHATGPT 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Digital Trends'in aktardığına göre, Mira Murati her ne kadar model adı telaffuz etmemiş olsa da "önümüzdeki birkaç yıl içinde" ifadesinde kastettiği şey, kuvvetle muhtemel ChatGPT'nin bir sonraki büyük güncellemesi olan GPT-5.

Röportajda doktora seviyesinde yapay zekaya ne zaman ulaşılacağı sorulduğunda Murati, başını sallayarak bunun bir buçuk yıl içinde gerçekleşeceğini söyledi. Bu doğrultuda GPT-5'in çıkışının 2025 sonları veya 2026 başlarında olacağı tahmin ediliyor.

İlk söylentiler, GPT-5'in 2023 sonlarında çıkacağı yönündeydi. Ancak bu iddia doğru çıkmadı. Daha sonra yeni modelin 2024 yazında çıkacağı iddia edilmişti ancak OpenAI, bunun yerine GPT-4o modelini piyasaya sundu.