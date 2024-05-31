OpenAI'dan İsrail'e darbe! Yapay zekayı dezenformasyon için kullanan hesaplar engellendi

31 May 2024 16:37 - Güncelleme : 31 May 2024 16:40

İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi kullanıcılar bilgi edinmek ve günlük işlerini kolaylaştırmak gibi yararlı amaçlar için kullansa da bazı kişiler ve/veya kurumlar, dezenformasyon yaymak gibi kötü emellerine alet edebiliyor.

ChatGPT'nin geliştiricisi ve yayıncısı OpenAI, giderek yaygınlaşan bu kullanımın önüne geçmek için önlem aldı. Rusya, İsrail, Çin ve İran'daki hesaplara engelleme getirildi. Bu hesapların, yapay zeka platformlarını "gizli etki" kampanyası amacıyla kullandıkları belirtildi.

OPENAI, YAPAY ZEKA İLE DEZENFORMASYONA GEÇİT VERMEDİ

OpenAI'nin "gizli etki operasyonlarına" ilişkin raporunda, "STOIC" adlı İsrailli şirketin yanı sıra "Bad Grammar ve Doppelganger" adlı Rus, "Spamouflage" adlı Çin ve "Uluslararası Sanal Medya Birliği (IUVM)" adlı İran ağlarının faaliyetlerinin kesintiye uğratıldığı belirtildi.

Söz konusu hesapların, yapay zeka modellerini içerik üretmek için kullandığı ve bunları daha sonra Instagram, Facebook ve X gibi platformlarda yayımladığı ifade edilen raporda, "STOIC"in platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin içerik üretmek için kullandığı bildirildi.

Raporda, şirketin ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) hedef aldığı ve ABD'de başlayan öğrenci protestolarına katılanları "antisemit" olarak suçladığı kaydedildi.

Hafta içinde Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırmıştı.