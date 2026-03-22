OpenAI’dan tek çatı hamlesi: ChatGPT değişecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
OpenAI’nin, farklı ürünlerini tek merkezde toplamak için yeni bir adım hazırlığında olduğu konuşuluyor. Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, ChatGPT, web tarayıcısı ve Codex uygulamasını bir araya getirecek bir “süper masaüstü uygulaması” üzerinde çalışıyor.
Şimdilik ortada resmi bir duyuru yok. Ama şirketin gittiği yön, açıkçası, tek tek uygulamalar yerine daha bütünlüklü bir deneyim kurmak istediğini gösteriyor.
Habere göre bu yeni uygulamanın geliştirme sürecine OpenAI Uygulamalar Başkanı Fidji Simo liderlik edecek. OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın da bu sürece destek verdiği belirtiliyor.
Şirket yönetiminin temel hedefi ise birden fazla ürünü tek platformda toplamak. Böylece hem kullanıcı deneyiminin sadeleşmesi hem de şirket kaynaklarının daha verimli kullanılması isteniyor. Yani mesele yalnızca yeni bir uygulama çıkarmak değil; dağınık yapıyı toparlamak da var işin içinde.
Fidji Simo, söz konusu habere X üzerinden cevap verdi. Şirketlerin zaman zaman yeni alanları keşfettiğini, zaman zaman da belli alanlara daha güçlü biçimde odaklandığını söyledi.
Özellikle Codex gibi projelerin ivme kazandığı dönemlerde, bu alanlara daha fazla yoğunlaşmanın önemli olduğunu vurguladı. Dikkat dağıtan unsurlardan kaçınmak gerektiğinin altını da çizdi.
Bu açıklama, doğrudan bir doğrulama sayılmasa da, şirket içinde bir yeniden yapılanma arayışının sürdüğüne işaret ediyor gibi.
Haberde yer alan bilgilere göre Simo’nun çalışanlara gönderdiği iç yazışmada, şirketin çok sayıda uygulamaya dağılmış olmasının işleri yavaşlattığı ifade edildi. Aynı durumun, istenen kalite seviyesine ulaşmayı da zorlaştırdığı belirtildi.
Tüm çalışanların katıldığı bir toplantıda ise şirketin, yüksek verimlilik odaklı kullanım senaryolarına daha güçlü biçimde yöneldiği dile getirildi. Bu da OpenAI’nin artık daha derli toplu, daha odaklı ürün yapıları kurmak istediğini gösteriyor.
Birleşik uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak OpenAI’nin bu platformda “ajan tabanlı yapay zekâ” yeteneklerine ağırlık verdiği belirtiliyor.
Buradaki hedef, kullanıcı müdahalesine çok fazla ihtiyaç duymadan çalışan sistemler geliştirmek.