OpenAI'ın hesabından kripto para reklamı yapıldı: Gerçek sonradan anlaşıldı

24 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:40

ChatGPT ve Dall-E gibi üretken yapay zeka uygulamalarıyla bilinen OpenAI, X hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. "$OPENAI" isimli token'ı tanıtan bir duyuru yayınladı. Kullanıcılar, yapay zeka şirketinin kripto para sektörüne girdiğini düşünürken gerçek çok farklı çıktı.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, X'teki hesabında "$OPENAI" olarak adlandırılan bir token'ı duyuran bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda, token'ın "yapay zeka ile blockchain teknolojisi arasında bir köprü kurduğu" belirtildi. Ancak işin gerçeği sonradan anlaşıldı.

"$OPENAI" TOKEN, MEĞER SAHTEYMİŞ

The Verge'in haberine göre OpenAI Newsroom hesabı, bir dolandırıcılık girişiminin kurbanı olmuş durumda. Hesap, "$OPENAI" adlı sahte bir kripto token'ını tanıtan ve kullanıcıları yanıltan bir gönderi paylaşmıştı.

Gönderide, bu token'ın AI ve blockchain teknolojisi arasında köprü kurduğu ve kullanıcıların ilk arzdan pay alabileceği belirtildi. Ancak gönderideki bağlantı, gerçek OpenAI web sitesiyle ilişkilendirilmemiş sahte bir siteye yönlendiriliyordu.

KULLANICILAR, SAHTE SİTEYE YÖNLENDİRİLDİ

Kullanıcılar, bu sahte web sitesinde $OPENAI token'ını talep etmek için cüzdanlarını bağlamaya teşvik ediliyordu. Ancak birçok kullanıcı bu tuzağa düşmeden siteyi terk etti. OpenAI ve X platformu, olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

OpenAI Newsroom hesabı, bu dolandırıcılık girişimi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmazken söz konusu token'ın reklamın silindiği gözüküyor.