OpenAI'ın "Strawberry" kod adlı yapay zeka modelinin eli kulağında! Çıkış tarihi belli oldu

11 Eylül 2024 17:44 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:44

OpenAI'ın "Strawberry" kod adlı yeni yapay zeka modeli, akıl yürütmeye dayalı yanıtlara odaklanarak mevcut modellerden ayrılacak ve yanıt vermeden önce 10-20 saniye düşünmesi bekleniyor. Strawberry modelinin lansmanı ise beklenenden daha erken yapılacak.

Teknoloji dünyası ChatGPT'nin yeni sürümünü merakla beklerken, OpenAI'ın kod adı "Strawberry" olan yeni yapay zeka modeli hakkında spekülasyonlar dolaşıyor. The Information'a göre, başlangıçta sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan Strawberry'nin lansmanı beklenenden daha erken, muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde yapılacak.

STRAWBERRY YAPAY ZEKA MODELİ, KONUŞMADAN ÖNCE DÜŞÜNECEK

Strawberry, akıl yürütmeye dayalı yanıtlara odaklanarak kendisini diğer yapay zeka modellerinden ayırıyor. Genellikle anında yanıt veren mevcut diyalogsal yapay zeka modellerinin aksine, Strawberry'nin bir yanıt vermeden önce 10-20 saniye düşüneceği belirtiliyor.

Bu kasıtlı gecikme, yapay zekanın sorgulara daha metodik yaklaşmasını sağlayarak hata olasılığını azaltacak ve karmaşık veya çok adımlı muhakeme gerektiren görevlerde performansını artıracak. Şu an itibarıyla, modelin matematik problemlerini çözme, kodlama ve hatta ayrıntılı pazarlama stratejileri oluşturma gibi işle ilgili görevler gibi alanlarda mükemmelleşmek üzere tasarlandığı bildiriliyor.

Raporda modeli test eden ve Strawberry'nin ChatGPT platformuna entegre edileceğini ancak bağımsız bir seçenek olarak sunulacağını paylaşan iki kişiden bahsediliyor. Nasıl sunulacağına ilişkin ayrıntılar belirsizliğini koruyor, ancak tahminler, kullanıcıların ChatGPT hizmeti içindeki mevcut AI modelleri listesinden Strawberry'yi seçebilecekleri yönünde.

Model piyasaya sürüldüğünde yalnızca metin tabanlı olacak ve OpenAI'ın hem metin hem de görüntüleri işleyebilen diğer bazı modellerinde görülen çok modlu yeteneklerden yoksun olacak. İlk test edenler, basit sorgulara yanıt vermenin bazen çok uzun sürdüğünü belirtti.

Ayrıca Strawberry'nin daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlamak için önceki konuşmaları hatırlaması amaçlansa da, bu özelliğin test sırasında bazı tutarsızlıklar gösterdiği bildirildi.