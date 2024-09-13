OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli o1, saniyeler içinde bilgisayar oyunu yaptı: İzleyenleri hayran bıraktı

13 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:03

OpenAI, "Project Strawberry" adıyla bilinen yeni yapay zeka modeli o1'i tanıttı ve bu model, cevap vermeden önce düşünme kapasitesi sayesinde daha karmaşık analizler yapabiliyor. ChatGPT Plus kullanıcılarına ön izleme olarak sunulan model, bir demo videosunda saniyeler içinde bilgisayar oyunu yaptı.

OpenAI, uzun zamandır merakla beklenen yeni yapay zeka modelini duyurdu. Daha önce "Project Strawberry" adıyla bilinen bu model, resmi olarak "o1" adıyla tanıtıldı. Yeni o1, kendisinden önceki yapay zeka modellerinden farklı olarak, sorulara cevap vermeden önce "düşünme" kapasitesine sahip. Bu önceki modellerde kullanılan basit metin tahmin yönteminin ötesine geçerek, daha derin ve karmaşık analizler yapabilen bir yapay zeka olmasını sağlıyor.

OPENAI O1, KISA SÜREDE BİLGİSAYAR OYUNU YAPTI

OpenAI yetkilileri, "Cevap vermeden önce daha fazla düşünme süreci geçiren yeni bir yapay zeka serisi geliştirdik" diyerek, bu modelin yeni özelliğini vurguladı. Araştırmacı Jason Wei, bir demoda OpenAI o1'in tek bir prompttan yola çıkarak basit bir video oyunu oluşturma kapasitesini test etti.

OpenAI X hesabında paylaşılan videoda, Wei ChatGPT arayüzünde o1'e "pygame kullanarak 'squirrel finder' olarak adlandırılan bir video oyunu yap" komutu veriyor. Model, akıl yürütme yeteneğini kullanarak düşünüyor, oyunu şekillendiriyor, kodu organize ediyor ve Wei'nin promptundaki diğer komutlara uygun şekilde oyunu tasarlıyor.

OpenAI o1 kişisel kullanım için de uygun olsa da ağırlıklı olarak bilimsel alanlarda kullanılması için geliştirildi. Bu, OpenAI'ın paylaştığı demo videolarında da anlaşılıyor. Bu alanlar arasında karmaşık matematik, fizik ve kodlama problemlerinin çözülmesi yer alıyor.

OPENAI O1 MODELİ NEDİR?

OpenAI, daha karmaşık soruları bir insandan daha hızlı yanıtlamak üzere eğitilmiş "akıl yürütme" modellerinden oluşan planlı bir serinin ilki olan o1 adlı yeni bir model yayınladı. Bu model, daha küçük ve daha ucuz bir versiyon olan o1-mini ile birlikte piyasaya sürüldü.

OpenAI için o1, insan benzeri yapay zekaya yönelik daha geniş hedefine doğru bir adımı temsil ediyor. Daha pratik olarak, kod yazma ve çok adımlı problemleri çözme konusunda önceki modellerden daha iyi bir iş çıkardığı belirtiliyor. Ancak aynı zamanda GPT-4o'dan daha pahalı ve kullanımı daha yavaş. OpenAI, ne kadar yeni olduğunu vurgulamak için o1'in bu sürümünü “önizleme” olarak adlandırıyor.

OPENAI O1 NASIL KULLANILIR?

OpenAI o1 modeli, ChatGPT Plus kullanıcılarına ön izleme olarak kullanıma sunuldu. Aylık 499,99 TL'ye sahip olunabilen ChatGPT Plus'a girdikten sonra sayfanın üst kısmındaki "Modeller" bölümünden "o1-preview" veya "o1-mini" seçilebiliyor.