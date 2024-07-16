OpenAI'ın yeni yapay zekası sızdırıldı... Şirket içinde bile sır gibi saklanıyor

16 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:58

OpenAI, uzun vadeli yapay genel zeka (AGI) hedefine ulaşmak için farklı yaklaşımları araştıran çeşitli ekiplerle sürekli olarak yeni modeller üzerinde çalışıyor ve bu fikirlerden bazıları diğerlerinden daha iyi sonuç veriyor.

Reuters'e göre, X'teki bazı kişilerin geçen yıl bir sızıntıyla ortaya çıkan "akıl yürütme modu" Q*'nun yeni bir versiyonu olabileceğini tahmin ettiği "Strawberry" kod adlı yeni bir proje var.

STRAWBERRY PROJESİ KARMAŞIK SORUNLARI ÇÖZMEYE ODAKLANDI

Strawberry Projesi, özellikle karmaşık bir sorunu çözmeye hazırlanırken bilgi bulmak için çevrim içi olmak da dahil olmak üzere gelişmiş muhakeme yeteneğine sahip yeni bir model veya sistem olarak biliniyor.

Strawberry'nin OpenAI CTO'su Mira Murati'nin yeni nesil yapay zekanın doktoralı biri kadar zeki olacağından bahsederken bahsettiği model olup olmadığı ya da OpenAI'nin AGI'ye giden yolda '2. seviyeye' ulaştığının kanıtı olup olmadığı net değil.

Reuters'in şirket içi belgelere ve içeriden bir kişinin yorumlarına dayanan raporu, bunun yapay zeka yeteneklerinde önemli bir yükseltme olabileceğini öne sürüyor.

OPENAI, YENİ YAPAY ZEKA PROJESİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Söz konusu kişiye göre Strawberry, OpenAI içinde "sıkı sıkıya saklanan bir sır" olsa da, gelecekte ChatGPT'nin bir parçası olabileceği ve asıl amacının basit kullanıcı sorgularının ötesinde "derin araştırma" yapmak olduğu anlaşılıyor.

Yeteneklerden bazıları, kullanıcı tarafından söylenmesine gerek kalmadan internette otonom ve güvenilir bir şekilde gezinmek için yanıt verirken yeterince planlama yapabilmeyi içeriyor.

ChatGPT halihazırda web'de belirli ayrıntıları arayabiliyor, ancak güvenilir bir şekilde değil ve genellikle sadece eğitim verilerine bakmak yerine canlı verileri aramasını sağlamak için özellikle bunu yapmasını söylemeniz gerekiyor.

OpenAI, Strawberry hakkındaki raporları doğrudan ele almadı. Ancak Reuters'e bir açıklama yaparak "bir dizi yeni yapay zeka yeteneği konusunda sürekli araştırma yapmanın yaygın bir uygulama olduğunu" söyledi.