OpenAI’nin ilk donanımı kameralı akıllı hoparlör

Planlamaya göre cihaz 2027’nin başında, hatta en erken Şubat ayında kullanıcılarla buluşacak. Öte yandan OpenAI’nin akıllı lamba ve yapay zekâ gözlükleri üzerinde de çalıştığı konuşuluyor. Ancak o ürünler için 2028 ve sonrası işaret ediliyor.

KAMERALI TASARIM VE YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Bu hoparlörü farklı kılan en önemli detay, entegre kamera. Yani cihaz yalnızca sizi duymayacak, aynı zamanda görebilecek de. İçinde yer alan yüz tanıma sisteminin, Apple’ın Face ID teknolojisine benzer bir mantıkla çalışacağı belirtiliyor.