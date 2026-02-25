OpenClaw faciası: Yapay zekâ asistanı kontrolden çıktı

Ancak GitHub sayfasındaki resmi tanıma bakılırsa projenin amacı oldukça net: Kullanıcının kendi cihazında çalışan kişisel bir asistan oluşturmak. Yani teoride güvenli, yerel ve kontrol edilebilir bir sistem. Pratikte ise Yue’nun deneyimi, işlerin her zaman bu kadar öngörülebilir olmadığını gösterdi.

"ACEMİ HATASI" MI, SİSTEM SORUNU MU?

Sosyal medyada bir geliştirici, yaşananların bilinçli bir güvenlik testi olup olmadığını sordu. Yue’nun cevabı açık: "Dürüst olmak gerekirse acemi hatası."