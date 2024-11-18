Oppo Reno 12F, Harry Potter temalı özel tasarımı ile tanıtıldı

18 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:59

Oppo, Harry Potter temalı özel tasarımıyla dikkat çeken yeni Reno 12F modelini tanıttı. Telefon, Hogwarts arması gravürü, sihirli aksesuarlar (asa kalem, Altın Snitch anahtarlık, Ölüm Yadigarları SIM iğnesi) ve Hogwarts kabul mektubuyla "büyücü dünyasına" atıfta bulunuyor.

Teknoloji devi Oppo​, Harry Potter​ dünyasından ilham alan detaylara sahip yeni akıllı telefon modelini piyasaya sundu. "Oppo Reno 12F Harry Potter Edition" olarak pazarlanan model, Peru​'dan başlayarak küresel pazarda satışa sunuldu.

HARRY POTTER TEMALI OPPO RENO 12F TANITILDI

Oppo Reno 12F Harry Potter Edition, adeta bir "büyü kitabını" andıran bir tasarıma sahip. Kutunun içeriğinde ise Harry Potter'ın "sihirli dünyasını" anımsatan birbirinden dikkat çekici aksesuar bulunuyor. Arkasında bir Hogwarts arması gravürü de yer alan telefonla birlikte gelen aksesuarlar arasında:

Asa tasarımlı kalem

Altın Snitch anahtarlık

Ölüm Yadigarları şeklinde SIM kart çıkarma iğnesi

Büyücü hayranlarının hoşuna gidecek bir Hogwarts kabul mektubu yer alıyor.

Harry Potter temasının yanında Oppo Reno 12F'nin teknik özellikleri de şu şekilde:

MediaTek Dimensity 6300 işlemci

12GB RAM ve 256GB depolama alanı (2TB'a kadar genişletilebilir)

6.67 inç Full HD ekran (2400 x 1080 çözünürlük)

50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı lens, 2 Megapiksel derinlik sensörü

32 Megapiksel selfie kamerası

5000mAh batarya ve 45W SUPERVOOC hızlı şarj desteği

OPPO RENO 12F HARRY POTTER EDİTİON FİYATI

Oppo Reno 12F Harry Potter Edition, Peru'da 1.599 Sol (yaklaşık 420 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.