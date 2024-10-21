Organ naklinde devrim olabilecek araştırma: Uzayda yetiştirilip Dünya'ya getirilecek

21 Ekim 2024 07:09 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 07:24

Bilim insanları karaciğer nakli çalışmalarını dönüştürebilecek bir hamleyle uzayda organ yetiştirip bunları Dünya'ya geri getirmeyi umuyor. Bu teknikle organ nakli alanında devrim oluşturabileceği düşünülüyor.

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

Bilim insanları yeni bir araştırmaya imza attı. Uluslararası Uzay İstasyonu​'nda yapılan deneylerle insan karaciğer dokularının kendi kendine birleşmesi test ediliyor. Bu deneylerin amacı, gelecekte tıbbi bağlamlarda kullanılabilecek doku mühendisliği çözümleri geliştirmek.

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu alçak Dünya yörüngesindeki mikro yerçekimi koşullarının, Dünya'da karşılaşılan doku mühendisliği sorunlarını çözebileceğini düşünüyor. Yeni araştırma, bu teoriye işaret ederken, dokuların Dünya'ya geri getirilmesi ve büyüme sürecinin devam ettirilmesi üzerine çalışıyor.

MİKRO YERÇEKİMİ KOŞULLARINDA DAHA İYİ KARACİĞER DOKULARI

Araştırmayı yöneten Dr. Tammy T. Chang, mikro yerçekimi koşullarının, Dünya'da yetiştirilenlerden daha iyi farklılaşma ve işlevselliğe sahip karaciğer dokularının geliştirilmesine olanak sağladığını belirtti. Bu bulgular, karaciğer nakillerine alternatif veya destekleyici bir çözüm olarak karaciğer dokusu implantlarının üretimi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

DOKULAR DÜNYA'DA KULLANILABİLİR Mİ?

Eğer bu dokular uzayda başarılı bir şekilde yetiştirilebilirse, Dünya'da kullanılmak üzere geri getirilmeleri için güvenli bir şekilde korunmaları gerekecek. Araştırmacılar, dokuları zarar görmeden donma noktasının altına indiren izokorik aşırı soğutma adlı bir tekniği test etmeyi planlıyor.

Bu yöntem işe yararsa, dokular çok daha uzun süre dayanabilir. Bilim insanları, bu tekniğin organların bütününde kullanılabileceğini ve organ nakli alanında devrim olabileceğini umuyor. Dr. Chang, "Amacımız, Dünya'ya geri getirilebilecek işlevsel dokuları korumak ve bunları hastalık modelleme, ilaç testi ve tedavi amaçlı implantasyon gibi biyomedikal uygulamalarda kullanmak" dedi.