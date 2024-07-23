Orman yangınlarıyla mücadelede yeni dönem! Yapay zeka iş başında

23 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:51

Uzman isim açıkladı: Yapay zeka bu meslekleri yapamıyor! YKS tercihlerinizi buna göre yapın

Uzman isim açıkladı: Yapay zeka bu meslekleri yapamıyor! YKS tercihlerinizi buna göre yapın

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları da artış gösteriyor. Bu yangınlarla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için teknolojilere duyulan ihtiyaç da giderek artıyor. Hayatımızın her alanında var olan yapay zeka ise orman yangınlarına da çözüm buluyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, orman yangınlarının yayılmasını "benzeri görülmemiş bir doğrulukla" tahmin etmek için yapay zeka ve uydu verilerini birleştiren bir model geliştirdi.

ORMAN YANGINLARI UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE TAKİP EDİLDİ

Science Daily'nin haberine göre, Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları orman yangınlarını gerçek zamanlı olarak izlemek için uydu görüntülerini kullandı. Elde edilen veriler bir algoritma aracılığıyla işlenerek yangının yolu, yoğunluğu ve büyüme hızı tahmin ediliyor.

Araştırma ekibi, yangınların nasıl başladığını, yayıldığını ve kontrol altına alındığını anlamak için yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden geçmiş orman yangını verilerini topladı. Bu kalıpları analiz ederek, orman yangını davranışını etkileyen hava durumu, yakıt türü ve arazi gibi faktörleri belirlediler.

ORMAN YANGINLARI, YAPAY ZEKA DESTEĞİ İLE AZALABİLİR

Koşullu Wasserstein Üretken Çekişmeli Ağı (cWGAN) adı verilen yapay zeka modelini kullanan araştırmacılar, orman yangını gelişimini tahmin etmek için bu faktörleri simüle etti. Model, orman yangını yayılımına karşılık gelen uydu görüntülerindeki kalıpları tanımak üzere eğitildi.

cWGAN modeli, 2020'den 2022'ye kadar ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki gerçek orman yangınları üzerinde test edildi. Başlangıçta basitleştirilmiş veriler üzerinde eğitilmiş olmasına rağmen model, gerçek uydu verileriyle entegrasyonu sayesinde gerçek yangın koşullarına uygulandığında iyi performans gösterdi.

Çalışmanın detayları Artificial Intelligence for the Earth Systems dergisinde yayımlandı.

ORMAN YANGINLARININ SEBEPLERİ

Orman yangınlarının başlıca sebepleri "doğal sebepler" ve "insan kaynaklı sebepler" olarak ikiye ayrılıyor.

Doğal sebepler arasında yıldırım düşmesi, hava sıcaklıkları, kuraklık gibi faktörler yer alırken, insan kaynaklı sebepler arasında kasıtlı kundaklama, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, kontrolsüz kamp ateşleri ve tarımsal faaliyetler öne çıkıyor.

Orman yangınlarını önlemek için halkın bilinçlendirilmesi, yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde ormanlara girişlerin sınırlandırılması ve yangın söndürme ekipmanlarının hazır bulundurulması büyük önem taşıyor.