Otomobil devi Jaguar logosunu değiştiredi! İşte yeni hali

19 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:59

Jaguar, 2026'da piyasaya süreceği yeni nesil elektrikli otomobilleri için logo, yazı fontu, renk paleti ve monogram dahil olmak üzere kapsamlı bir yeniden markalaşma sürecine girdi. İşte İngiliz otomobil devinin yeni logosu!

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İngiliz otomobil devi Jaguar, 2026 yılında piyasaya süreceği yeni nesil elektrikli otomobiller için kapsamlı bir yeniden markalaşma sürecine girdiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu kapsamda dört ana değişiklik öne çıkıyor: logo, yazı fontu, renk paleti ve monogram.

YENİ JAGUAR LOGOSU

Jaguar, yeni logosunda markanın simgesi haline gelen jaguar silüetini koruyor fakat bu kez silüet, 16 çubuktan oluşan bir ızgara içerisinde konumlandırılmış. Otomobillerde kullanılan yazı ibaresi de baştan sona yenilendi. Bundan böyle marka adı tamamen küçük harflerle ve modern bir yazı tipiyle yazılacak.

Jaguar, tasarımda detaylara verdiği önemi yeni monogramıyla da gösteriyor. Markanın simgesel harfleri olan "j" ve "r", birleştirilerek yeni bir monogram tasarlandı.

"MUHTEŞEM BİR ŞEY YAPACAĞIZ"

Jaguar CEO'su Adrian Mardell, konuyla ilgili açıklamasında, yeniden markalaşmayla her şeyi sıfırladıklarını ve yeni otomobillerinin sürücüler ile duygusal bir bağ kurmayı başaracağını.

Bu arada Jaguar, 2 Aralık 2024 tarihinde yeni bir etkinlik gerçekleştirecek ve yeniden markalaşma süreciyle ilgili daha kapsamlı bilgiler paylaşacak.